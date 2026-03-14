Условия максимально приближены к реальным! Как проходит акция «Запусти сердце» в Беларуси?

Порой судьба человека может решиться за несколько минут. В период ожидания медиков человеческая жизнь находится в руках тех, кто оказался рядом. Как не поддаться страху и не растеряться? Важную роль играют знания и навыки первой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси стартовала масштабная акция «Запусти сердце». Проект объединил медиков и школьников по всей стране в одном общем деле. Молодых людей учат не просто правильно реагировать, а спасать. Ведь в критической ситуации важен не возраст, а умения. Подробности в материале нашего корреспондента – Даниила Дроботова.

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Жизнь человека в любой момент может оказаться в руках случайного прохожего. В медицине существует понятие «золотого часа» – критически важное время, когда грамотно оказанная первая помощь дает врачам максимальные шансы на спасение. Суть проекта – обучить молодежь не упускать эти решающие минуты и до автоматизма освоить алгоритм действий: от проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до своевременного вызова скорой помощи.

Юрий Слободин, заместитель главного врача по хирургии Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Основное, на что ставится акцент, если где-то кого-то мы увидели, стало плохо, наша задача – вызвать скорую помощь и оказывать человеку правильную доврачебную помощь, чтобы человек до приезда скорой помощи был еще жив и был шанс ему остаться живым. Поэтому здесь надо правильно это выполнять.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Нельзя не сказать о том, что сегодня для наших ребят-старшеклассников у нас есть соответствующие учебные предметы. Это начальная медицинская подготовка, это допризывная подготовка. И в этой связи уверен, что они отлично справятся с учебным предметом. Особое внимание – навыкам сердечно-легочной реанимации, где важна каждая деталь. Заставить сердце биться снова, поддержать жизнь организма – важно не просто знать элементарные правила.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Здесь никакой сухой теории – только действие. В руках не учебники, а современные манекены-симуляторы, которые с ювелирной точностью реагируют на каждое нажатие. Датчики сразу показывают: правильный ли темп, хватает ли силы. Условия максимально приближены к реальным, чтобы в критической ситуации руки сработали на автомате.

Сегодня к проекту присоединились более 20 медучреждений по всей Беларуси – от маленьких районных городков до областных центров. Организаторы стремятся охватить обучением всю страну, чтобы безопасная среда создавалась повсеместно. Все занятия проходят на базе школ и больниц под строгим контролем опытных профессионалов.