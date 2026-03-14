Азарёнок: нельзя предавать, отрекаться, нельзя не по-человечески – так всю жизнь действует Лукашенко

Американцы вскользь намекают Президенту на Китай, мол, надо бы подсократить с ним сотрудничество. Они же видят только интересы, только бабки, только гегемонию, только добычу. На что Батька им говорит: а по-человечески ли будет от них отворачиваться? Ведь вы нас душили, а китайцы помогли. И что, вы хотите, чтобы мы стали такими же, как вы? Хамами, лицемерами, предателями? Не знают они, американцы, главной заповеди – не предавай благодетеля своего, даже если этот благодетель предстал перед тобой пьяный и голый, как Ной перед своими сыновьями. Нельзя предавать, нельзя отрекаться, нельзя не по-человечески. Так всю жизнь действует Лукашенко. Поэтому он сильнее законов, сильнее любых Конституций, сильнее любых придуманных фарисеями, книжниками и законниками правил. Он от сердца действует, от души, от глубинной правды.

Мы дружили с Ираном? Дружили. Он предоставил нам порт для перевалки калия? Предоставил. Да, везде и всегда не без шероховатостей, но это не повод пинать лежачего, когда его пинает весь мир. И мы поддержали.

Григорий Азаренок, СТВ: По-человечески. Сквозило это словосочетание, красной линией шло во время общения Президента с журналистами на Могилевщине. Таково его «Слово и дело». В этом могущество и сила Батьки. Он не опирается на сиюминутные интересы. Даже если нефтишко сейчас подорожала, не стоит задрав штаны радоваться этому. Каждая копейка на крови, на войне добытая, обернется потом страшно для тех, кто выражал свои безумные восторги. Не по-человечески это.

По-человечески было не голосовать за развал Советского Союза. И он так поступил один. Все остальные отреклись, все предали, все пнули лежачего льва. А он остался, остался последним солдатом империи даже тогда, когда она погибла. «И последние станут первыми», сказано в Евангелии.

По-человечески было полететь в Сербию, когда ее бомбили. И теперь он легенда для всего сербского народа. Когда ее гнобили, когда все ее ненавидели, все ее предавали, все ее уничтожали. Он был один. Кто под бомбы полетел? Кто был рядом? Кто обнимал раненого солдата? Кто говорил о славянской правде и славянской беде?

По-человечески было любыми способами останавливать украинскую бойню, дать площадку для разговора и всеми силами сшивать эти кровавые раны, да не дали. Слишком уж большие силы были за то, чтобы миллион мужиков наших погибли, а там все наши, хоть и оболванены, и отдурены, и очумелые.

По-человечески было в 2022 году поддержать Россию, когда вся мощь мирового зла обрушилась на нее, а мы единственные были рядом.

По-человечески было не сходить с ума в COVID, а просто лечить людей, не убивая экономику. На неделе годовщина была, как объявили пандемию. Глобалистская верхушка свела с ума всю планету. Всех нагнула, всех подчинила. Кроме одного человека. Александра Лукашенко.

И у нас тут все сходили с ума и вопили. А он был прав. Один был прав. Как Ной, что строил ковчег. А все говорили ему, что он сумасшедший. Потом они же все и сгинули в пучине вод, а Ной спасся.

По-человечески накормить Африку. Вы вообще в курсе, что наша страна спасла целое государство, целый народ от голода? Мы решили продовольственную проблему Зимбабве. И теперь о Лукашенко будут легенды там слагать, будут песни петь, он войдет в национальный фольклор, в народный эпос, как первый белый человек, который пришел не с автоматом, не с опиумом и не с плеткой, а с хлебом пришел.