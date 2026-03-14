Ирина Шиманович и Мария Козырева выиграли теннисный турнир в Анталье

Другая наша теннисистка – Ирина Шиманович уже с титулом. Белоруска и россиянка Мария Козырева не знали равных в челленджере категории 125 в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном противостоянии девушки нанесли поражение другой интернациональной чешско-польской паре Джесика Малечкова Майа Хвалиньская. Особенно нервным и острым получился дебютный сет. Его первые сеяные забрали на тайбрейке – 9:7. Дальше было легче. Оппонентки приуныли и позволили сделать брейк, чего хватило для виктории – 6:4.

Данный трофей стал уже вторым, завоеванным в Турции. Двумя неделями ранее Шиманович и Козырева также не знали равных в Анталье.