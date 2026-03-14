В Гомеле начали выпуск конструкций для восстановления разрушенного дома

В 2026 году в Беларуси планируют капитально отремонтировать почти три миллиона квадратных метров жилья. Задача выполнимая и вполне понятная строителям. Тем временем, в Гомеле специалистам нужно проделать особую работу по уникальному запросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь восстанавливают секцию десятиэтажного дома на улице Косарева, пострадавшую от взрыва бытового газа в декабре. Нужно не просто заделать брешь, а фактически воссоздать утраченный фрагмент здания, построенного в советские годы.

Нетривиальная задача – создать конструкции для дома по чертежам 40-летней давности. Специальное поручение адресовано коллективу Гомельского домостроительного комбината. С учетом постоянной модернизации мощностей, та серия уже стала историей для стройкомплекса. Чтобы восстановить пострадавшие от взрыва квартиры, строителям нужно выпустить более сотни изделий эксклюзивного формата.

Денис Загорец, начальник формовочного цеха №7 Гомельского домостроительного комбината:

Сначала переработана конструкторско-технологическая документация в нашем конструкторском отделе для того, чтобы мы могли поставить ее на производство. Изделия абсолютно отличаются от того, что производили мы. Имеют разную толщину, они имеют так называемую подрезку по периметру изделия.

Производство одной панели занимает сутки. Всего необходимо пять типов железобетонных конструкций – для перекрытий, стен и лоджий. Повторяя геометрию прежних, они созданы с учетом новых технологий.