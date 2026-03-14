Иран продолжает сдерживать судоходство через Ормузский пролив

Пока мы тщательно планируем посевную компанию, заботимся о том, чтобы получить достойный урожай – на этом фоне, который нам кажется обыденным и само собой разумеющимся, еще страшней и чудовищней выглядят человеческие трагедии на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт, который две недели назад начинался как обмен ударами возмездия, превратился в полномасштабную битву за главную артерию мировой экономики – Ормузский пролив. C начала эскалации американо-израильские бомбардировки унесли жизни около двух тысяч человек в Иране. Повреждены почти 43 тысячи гражданских объектов. Тем временем, цена барреля перешагнула отметку в 100 долларов, а мир замер в ожидании – начнется ли наземная операция США в Иране.

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за полный контроль над по-прежнему заблокированным Ормузским проливом. СМИ сообщают, что Тегеран рассматривает возможность пропустить через него ограниченное число судов. Условие – оплата в китайских юанях, окончательно подрывающая гегемонию доллара. Дели уже получил «зеленый коридор» для своих кораблей.

Раджеш Кумар Синха, специальный секретарь Министерства судоходства индии:

В Персидском заливе находилось 24 судна под индийским флагом. Два из них уже благополучно пересекли Ормузский пролив ранним утром. Они движутся в сторону Индии. У них примерно 92 тонны сжиженного нефтяного газа. Тегеран требует от США компенсаций и вывода войск из залива. Более того, КСИР объявил Украину легитимной целью. За то, что Киев направил в помощь американским военным свои экспертные группы по борьбе с дронами. Трамп в ответ призвал Китай, Францию и Японию прислать корабли в Ормузский пролив и пообещал новые бомбардировки Ирана. Пентагон тем временем перебрасывает 2,5 тысячи морпехов, а удары по Ирану впервые были нанесены с территории Бахрейна.

Оливер Рот, глава торгового отдела и генеральный председатель Франкфуртской фондовой биржи:

Если США действительно решатся на сухопутную операцию против Ирана, наиболее логичным вариантом станет форсирование Персидского залива. Американцы могли бы начать с захвата островов, самые крупные и стратегически важные из них – Кешм, Киш и Ормуз. Альтернативный вариант – высадка непосредственно на побережье и захват портовых городов.

Ночь с 13 на 14 марта стала самой горячей с начала эскалации. Удары США пришлись по иранскому острову Харк – ключевому нефтяному терминалу, через который проходит 90 % экспорта Исламской Республики. В Пентагоне заявляют об уничтожении около сотни военных целей, но нефтяная инфраструктура осталась нетронута. Трамп пригрозил атаковать и ее, если возникнут проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Вашингтон уже подстелил соломку для этих действий. Опасаясь нефтяного кризиса и роста цен, США ранее на 30 дней разрешили покупку российской нефти, застрявшей в море, чтобы стабилизировать рынки.

Боб Явгер, специалист по товарным рынкам (Япония):

Остров Харк остается «красной линией» для США, поскольку его уничтожение неизбежно приведет к полномасштабной войне в заливе и обрушению нефтяных рынков. Кроме того, подрыв экспорта через остров ударит по отношениям Вашингтона и Пекина, зависящего от иранских поставок.