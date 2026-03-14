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«Витэн» разгромил ЦКК в чемпионате Беларуси по мини-футболу

14 марта 2026 17:43
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«Витэн» нокаутировал ЦКК в чемпионате страны по мини-футболу. Такое поражение клуб из Светлогорска будет помнить еще долго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поначалу ничто не предвещало будущее фиаско. Гости хоть и проводили большую часть времени в обороне, но сохраняли владения в неприкосновенности. Однако после половины первого тайма откровенно поплыли. За 20 минут хозяева отправили в ворота обескураженного соперника 7 безответных мячей. Забивали «северяне» на любой вкус.

После антракта «Витэн» продолжил действовать с позиции силы и нанес еще 3 прицельных удара. Единственно, что удалось сделать ЦКК – отобрать сухарь. Финальный результат – 10:1.

В параллельной встрече ВРЗ обыграл «УВД-Динамо» – 2:1. 

# Мини-футбол

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