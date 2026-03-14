Анна Сола заняла 4-е место в спринте на чемпионате России по биатлону

Анна Сола стала лучшей из белорусок по итогам стартовой гонки чемпионата России по биатлону. Традиционно, розыгрыш наград начался со спринта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На двух огневых рубежах наша спортсменка допустила один промах, финишировав 4-й. Отставание от третьей позиции составило призрачные полсекунды. Динара Смольская отстреляла чисто и была промежуточным лидером. Но подвели лыжи. В итоге она 8-я.

В состязаниях мужчин выше остальных из наших в генеральной классификации забрался Никита Лобастов. С тремя незакрытыми мишенями стреляющий лыжник показал 13-й результат. Лидер национальной команды Антон Смольский лишь 29-й.