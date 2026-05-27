На путепроводе улицы Алибегова началась вторая очередь ремонтных работ

На пересечении улицы Алибегова и проспекта Дзержинского в Минске идет масштабный ремонт путепровода. В настоящий момент специалисты приступили ко второму этапу работ из четырех запланированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные усилия направлены на переустройство мостового полотна, замену деформационных швов, а также на ремонт опор и подпорных стен сооружения. Движение транспорта на участке организовано с поочередным закрытием полос.

Антон Шашков, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Горавтомост»:

Работы ведутся в круглосуточном режиме, без выходных. Сотрудниками предприятий ежегодно проводятся сезонные осмотры. По результатам осмотров составляются ведомости дефектов, принимаются решения о том или ином виде работ.

Параллельно с этим в городе реализуются и другие инфраструктурные проекты. Капитальный ремонт путепровода ведется на третьем километре Минской кольцевой автодороги, а также обновляется пешеходный мост через реку Свислочь по улице Пулихова. Всего на балансе предприятия находится 118 мостовых сооружений и 106 подземных пешеходных переходов.