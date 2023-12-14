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Освоила ткачество в 40 лет. Белоруска показала, как изготавливает рушники, пояса и половики

14 декабря 2023 17:56
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Новости Беларуси. Ткачество является одним из древнейших ремесел Беларуси. И владеют им сегодня немногие. Одна из таких мастериц – Светлана Журихо из деревни Избино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Единственная в Вилейском районе. До этого работала техработником в колледже.

Ко всему она еще и многодетная мама. Каково это – в 40 лет начать учиться ткачеству – в материале Дарьи Авсюк.

Освоила ткачество в 40 лет. Белоруска показала, как изготавливает рушники, пояса и половики-1

В ее распоряжении три ткацких станка и километры терпения. Древнему ремеслу Светлана обучалась самостоятельно около года. Помогли видеоуроки. Все начиналось с поясов. На создание первых изделий уходило около недели. Сейчас с самыми простыми справляется за два дня. Кроме усидчивости, здесь важна техника. К слову, один из станков ей смастерил муж.

Освоила ткачество в 40 лет. Белоруска показала, как изготавливает рушники, пояса и половики-4

За два года мастерица соткала шесть поясов. Больше всего гордится тем, который создала специально к областному празднику народных ремесел. Работала пять дней без остановки с утра до вечера.

Освоила ткачество в 40 лет. Белоруска показала, как изготавливает рушники, пояса и половики-7

Далее смотрите в видео.

# Хобби # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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