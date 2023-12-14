Более 30 тысяч жилых квадратов. Где в Борисове строят дома?

Новости Беларуси. Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти весь запланированный объем, которого намерены достичь к концу месяца. В райцентрах активными темпами идет строительство новых высоток. Так, в одном из крупнейших районов – Борисовском – в этом году построили пять многоквартирных домов – это более 30 тысяч жилых квадратов.

Сейчас в самом Борисове застраивается новый микрорайон Лядище-2. Уже второй год новые дома растут на улице Якова Крейзера. Пять многоэтажек уже готовы принимать жильцов. До конца года в планах сдать еще два дома. Завершить масштабную стройку намерены в 2025 году. К этому времени здесь появятся 16 домов.

Арсен Саркисян, главный инженер УКС Борисовского района:

Данный микрорайон является перспективным для Борисова, так как в самом городе строительство в таких масштабах невозможно. Потому что участков под строительство жилых домов недостаточно. Микрорайон строится более двух лет. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию 34 тысячи квадратных метров жилой площади. Жилые дома строились для нуждающихся.

Сегодня Борисов – это крупный промышленный город. Ежегодно численность населения растет, появляются новые районы – с жилыми домами и социальными объектами.