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Частная организация «забыла» выплатить зарплату 131 сотруднику

27 мая 2026 07:32
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Частная организация «забыла» выплатить зарплату 131 сотруднику-0

В Гомеле частная организация не выплатила 131 работнику зарплату за февраль 2026 года, информирует официальный Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Ситуация потребовала вмешательства Департамента государственной инспекции труда. Во время надзорных мероприятий установлен факт невыплаты заработной платы работникам общей суммой на 213 тысяч рублей. Наниматель получил требование о немедленной выплате заработанных средств гражданам, которое было удовлетворено.

Нарушение устранено в установленный срок, поэтому меры ответственности за нарушения законодательства о труде в отношении должностных лиц применено не было.

Фото: официальный Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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