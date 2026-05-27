Частная организация «забыла» выплатить зарплату 131 сотруднику

В Гомеле частная организация не выплатила 131 работнику зарплату за февраль 2026 года, информирует официальный Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Ситуация потребовала вмешательства Департамента государственной инспекции труда. Во время надзорных мероприятий установлен факт невыплаты заработной платы работникам общей суммой на 213 тысяч рублей. Наниматель получил требование о немедленной выплате заработанных средств гражданам, которое было удовлетворено.

Нарушение устранено в установленный срок, поэтому меры ответственности за нарушения законодательства о труде в отношении должностных лиц применено не было.

Фото: официальный Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты Беларуси.