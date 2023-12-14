«Рыба не стоит жизни человека». Узнали у любителей зимней рыбалки, как они соблюдают правила безопасности

Новости Беларуси. Водоемы центрального региона, несмотря на небольшую оттепель, усыпаны любителями зимней рыбалки. К счастью, в этом сезоне в области не зафиксировали ни одного трагического случая на льду. Однако тех, кто ходит «по краю», достаточно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие не придают значения запретам выхода на замерзшие водоемы. Чтобы проконтролировать обстановку, спасатели проводят рейды. Проверила толщину льда вместе с МЧС и ОСВОД Мария Царикевич.

Излюбленных рыбных мест на Борисовщине не так много. Поэтому, определившись с маршрутом, выдвигаемся со спасателями на реку Березина. Спускаемся к берегу и понимаем: лед «усеян» рыбаками. Мы попытались узнать у любителей такого зимнего досуга, как они соблюдают правила безопасности и есть ли у них элементарные средства защиты.

Рыба не стоит жизни человека. Был такой эпизод, идет мужик. Мы говорим: «Мужик, осторожно возле берега». Он подпрыгивает и уходит. Мы его вытянули, но ящик и это самое осталось там. А там, возле берега, 4 метра.

Мария Царикевич, корреспондент:

Первое, на что нужно обращать внимание – это толщина льда: она не должна быть меньше 7 сантиметров, а сам лед – белым. Но не стоит забывать и о погоде. На улице должен быть стабильный мороз. Каждому любителю зимней рыбалки еще раз напоминают об элементарных правилах безопасности. И речь не только о толщине льда. Промоины, заснеженность водоема, грамотно подобранная одежда и место для лунки – нюансов множество. Ведь не попасть в ледяную ловушку намного важнее, чем добыть пару-тройку карасей.

Екатерина Ракицкая, председатель Борисовской районной организации ОСВОД:

Этой проблеме, которая сейчас очень актуальна, было уделено большое внимание. Проводились рейдовые мероприятия. Совместные рейды с ГРОЧС Борисовского района, активистами ОСВОД. Мы выходили к рыбакам и объясняли, что выход на лед очень опасен, и как важно иметь спасательный жилет, если они действительно любители подледной рыбалки.

Чтобы не допустить ЧП, сотрудники МЧС и ОСВОД проводят профилактические мероприятия с конца ноября, как только реки и озера стали покрываться первым льдом. Общаются с работниками предприятий, а также выезжают на водоемы. Для рыбаков подготовили информационные буклеты.