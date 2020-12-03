Террариум единомышленников. Мнение Григория Азарёнка о ситуации среди оппозиции

Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Эти люди на словах желают нашей стране добра, но при этом требуют экономические санкции. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и неудивительно, что внутри этой компании происходят склоки. Основная причина – вовсе не политические взгляды, а распределение грантовых денег.