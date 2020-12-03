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Террариум единомышленников. Мнение Григория Азарёнка о ситуации среди оппозиции

03 декабря 2020 19:45
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Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Эти люди на словах желают нашей стране добра, но при этом требуют экономические санкции. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и неудивительно, что внутри этой компании происходят склоки. Основная причина – вовсе не политические взгляды, а распределение грантовых денег.

Григорий Азаренок продолжит.

Террариум единомышленников. Мнение Григория Азарёнка о ситуации среди оппозиции-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Внутривидовая борьба – основной принцип жизни любого животного сообщества. Ее яркое выражение мы сейчас наблюдаем в среде так называемой оппозиции. Европейские деньги не резиновые и поэтому зубки клацают громче, чем клавиатура.

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Наблюдать за всем этим забавно. Уже созданы сотни фондов, программ, управлений, столов, ультиматумов, трибуналов, проверок, сайтов, платформ, трибун. На выходе – ноль.

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Подробности – в видеоматериале.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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