Приходится заявить: Азарёнок переобулся

Новости Беларуси. Для многих выборный период стал поворотным моментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из тех, кто пользовался льготами и положением в государственной системе, встали на скользкий и подлый путь предательства. В силовых структурах, госаппарате и СМИ таких были единицы, но о своем постыдном поступке они кричали очень громко. Народная волна окрестила таких ярким словом «переобувшиеся». Процесс этот продолжается, и сегодня переобулся наш корреспондент Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте. Когда злоба переполняет, когда зависть душит и застилает глаза, когда ненависть хлещет из черной души, в ход идут высмеивание, уничижение и клевета. Но аргументов в споре нет, их находить не позволяют банальная безграмотность, недальновидность, узкий кругозор и отсутствие логики. И тогда обсуждать начинают не сущность, а мелочи – глаза, прическу, стойку, и даже туфли не дают покоя. Поэтому к удовольствию достопочтенной змагарской публики приходится заявить: Азаренок переобулся. Обсуждайте, пишите комменты, посты, монтируйте клипы, мемы, создавайте фейковые Telegram-каналы. А я вновь прочту бессмертную классику.

«Ругайте, не ругайте, несите всякий бред, читайте, не читайте, завидуйте успехам, орденам, что почему-то не достались вам, шипите, злобствуйте, моих друзей кляня, вы с ними не поссорите меня. Я, к вашему большому сожалению, не собираюсь с вами воевать. На вашу ложь, на ваши заявления, на вас самих мне просто наплевать». Григорий Азаренок:

А понять такое поведение просто. Любая революция выносит на поверхность определенный типаж. Кто-то его называет люмпеном, кто-то сбродом, кто-то – асоциальным элементом. Шариков. Только современный Шариков – это не бродячая собака, ставшая человеком. Современный Шариков сидит в модной кафешке, пишет статьи в TUT.BY, хлопает, истерит и визжит на митинге, ищет блох в изоляторе, мечтая о смузи или чизкейке. Но сердце у него то же. Собачье сердце революции.

Григорий Азаренок:

Молодое поколение, вероятно, сквозь строчки читало в школе эту великую повесть. Иначе они непременно узнали бы в ней множество современных персонажей. Что такое Шариков? Это чудовищное невежество, способность произносить лишь несколько знакомых слов. «Для чего вы сюда пришли?» Григорий Азарёнок пообщался с участниками воскресного марша в Минске Григорий Азаренок:

Современный Шариков – это агрессивная злоба, доходящая до самоисступления, к тем, кто не нравится.

[…] я бы измазала каждую рожу, которая мелькает на телевидении. Как же я тебя ненавижу! Не меньше, чем Лукашенко. Чтоб ты сдох. Григорий Азаренок:

Современный Шариков – это человек, который неуплатой коммуналки доводит дом до разрухи. Но когда оказывается у разбитого корыта, никогда не признает себя виноватым.

Григорий Азаренок:

Современный Шариков – это человек, который начитается Telegram-каналов и сам призывает к забастовке. Он ничего не знает и не понимает в экономике, в конъюнктуре, в производстве. Но он нагло и самоуверенно может давать советы космического масштаба и космической же глупости.

Григорий Азаренок:

Любимое развлечение современного Шарикова – это песни и пляски. В дворовом чате они зовут друг друга на улицу и начинают вакханалии.

Григорий Азаренок:

Но сам по себе Шариков не опасен и даже забавен, пока его не наколпачит Швондер. А Швондеров современная действительность дала нам предостаточно. И даже свита его типологически повторяется.

Григорий Азаренок:

И Швондер накачивает Шарикова идеологией презрения, разрушения, унижения и хамства. Для этого громко, мешая всем остальным, звучит революционная песня.