«Надо по-прежнему ходить по улицам и хлопать». Андрей Лазуткин иронично высказался о протестах в Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Корень всех конфликтов – это деньги. То есть если мы видим, что между разными группами происходит конфликт, надо всегда искать какой-то раздел финансовых потоков. В данном случае мы видим, что происходит не просто конфликт, а именно дробление этих структур на несколько параллельных. То есть нафига, допустим, создавать какое-то антикризисное управление, которое состоит из трех человек, которое на камеру, суфлер, что-то читает?

Пока ничего еще не делают. Потому что сроки все время переносятся, революция не завершена – надо по-прежнему ходить по улицам и хлопать. Делать какие-то программы уже вроде бы надо после победы. Но чтобы застолбить это место, надо создать не один фонд или два, а лучше десять. Но каждый из них получит по бюджету. Таким образом, если у вас десять революционеров, то будет и десять фондов. Это общая практика, которая всегда была у нашей дорогой оппозиции.

Если вы организатор, поставьте себя на место людей, которые всем этим управляют, надо ли вам давать деньги Латушке на антикризисное управление? Или вам надо дать денег СМИ, Telegram-каналам, кому-то еще, кто будет протест поддерживать, кто будет людей постоянно заводить, вот это психическое состояние, которые будут таким образом растягивать всю эту протестную деятельность. Явно, что ответ очевиден. Надо кормить в первую очередь СМИ и уже во вторую – конкретно каких-то людей, которые просто торгуют лицом.

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