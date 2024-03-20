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Терех: Европа будет продолжать снимать санкции. Ибо всё американское дорого

20 марта 2024 20:04
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новые попытки беглых дестабилизировать ситуацию в стране. В гостях публицист Юрий Терех.

Терех: Европа будет продолжать снимать санкции. Ибо всё американское дорого-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Я вот по поводу вот этого бурления говна. Вот, пожалуйста. Да, кстати, наш Абраган Миронов там знакомый был.

Юрий Терех, публицист:
Ну, он книгу же должен скоро уже издать, я помню.

Григорий Азаренок:
Да, ждем, ждем.

Юрий Терех:
Ждем книгу от Миронова. Бестселлер мировой.

Григорий Азаренок:
Да, да, да. Ну, короче, там вот таких сотни и сотни. Комментариев сотни и сотни. Это просто лютая здрада. Визги, вой, писки, оры. Просто на кол их посадили. Они дрыгают ножками, дрыгают ручками. 

Юрий Терех:
А будет же еще хуже. Они же не понимают, что это на самом деле решение не суда. Суд сделает так, как надо Европе. Было надо санкции ввести, их ввели. А сейчас Европа пролюбила насквозь все свои энергоемкие предприятия, потому что с 2021 года подмахивала Америке. У них теперь своих нет предприятий таких вот. А им где-то надо брать покрышки для техники. А «Белшина» довольно серьезный у нас игрок на этом рынке. Если кто не знает, вот вы поинтересуйтесь на досуге, сколько стоит хотя бы просто колесо трактора большое. Я уже молчу про что-то более серьезное. Сколько там для грузовиков колеса стоят. А покупать их где-то надо. А в Америке дорого. А туда отдали производство.

Григорий Азаренок:
Ой, да на самом деле смешно.

Юрий Терех:
Поэтому я думаю, что и дальше будут снимать санкции по тем направлениям, которые нужны Европе. С чем им надо работать, где они нуждаются, там будет потихоньку все сейчас это отпадать. И никто не посмотрит на змагаров, на их визги. Всем на это плевать.

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# Международная политика # общество # Юрий Терех # Григорий Азарёнок

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