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Лазуткин: наша задача – найти в американском ВПК тех, кто будет заинтересован с нами сотрудничать

19 марта 2024 18:57
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим наказ от Лукашенко белорусским космонавтам, полет соотечественников на МКС и последние политические события. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: наша задача – найти в американском ВПК тех, кто будет заинтересован с нами сотрудничать-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Кстати, это совместная миссия, совместный полет – Беларусь-Россия-Соединенные Штаты. Кстати, это вот с тех еще времен «Союз – Аполлон», когда единственный такой фрагмент, где холодная война прекращалась. И советская пропаганда, в принципе советская система это очень приветствовала. И мы сейчас это очень приветствуем. Это надежда на хоть какое-то сотрудничество где-то. Или как-то это по-другому?

Андрей Лазуткин, политолог:
Смотрите, Байден там рот открывает и несется: вы убийцы, подонки и прочее.

Григорий Азаренок:
«Путин, ты нас не запугаешь!»

Андрей Лазуткин:
При этом какие-то санкции кошмарные – запрет расчетов, все остальное в долларах. При этом корабль летит с американским астронавтом. Как вы думаете, Григорий, почему?

Григорий Азаренок:
Рассказывайте, Андрей, я не знаю.

Андрей Лазуткин:
Смотрите, когда Байден рот открывает, это говорит с вами американский ВПК. NASA – это формально тоже часть ВПК, но она зарабатывает по-другому. То есть если основной части ВПК нужна война, вот Байден будет это озвучивать. Но насовцы – это корпорация, которая тоже имеет как бы внутри государства достаточно большую самостоятельность. И может Байден говорить одно, а NASA делает совсем другое. И более того, когда у власти был Трамп, он очень задружился с NASA. Почему так? Он пообещал какие-то, видимо, государственные заказы NASA. А сегодня главный друг нашего Трампа, да, вы правильно сказали – это Илон Маск, у которого ракеты то летают, то не летают. Там много проблем.

То есть с точки зрения рынка невозможно развивать эту вот отрасль – оборонную или космическую, если у вас нет постоянного вливания государственных денег. И с помощью, допустим, этой миссии можно соединить по-хорошему NASA, Илона Маска и Трампа, если он победит. Вот, по сути дела, наш задел такой и российский в первую очередь, потому что это все-таки российская миссия, где нашего взяли астронавта. Значит, вот это попытка навести мосты именно с той частью американского ВПК, которая с нами не воюет, а зарабатывает, допустим, на ракетах. И если получится построить эту связку, когда государство американское будет делать заказы с помощью Трампа у Илона Маска, вот тогда им будет выгодно не воевать в России, Украине и на этом зарабатывать, а зарабатывать, например, на космических полетах или еще на чем-то. То есть наша задача – найти внутри американского ВПК ту точку входа, которая с нами будет заинтересована сотрудничать. И Владимир Путин тоже довольно жестко высказывался. Последние заявления про американские выборы понятны. Но при этом российская миссия летит туда. Есть некие центры, которые не зависят от того, что делает центральная американская власть.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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