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«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?

20 марта 2024 19:55
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Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината?-1

Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:
Сейчас комбинат – это порядка 18 миллионов погонных метров ткани в год, более 3,5 миллиона штучных изделий. 43 страны мира покупают нашу продукцию. Оршанский комбинат – это самый крупный текстильный комбинат в Европе, один из самых крупнейших комбинатов в мире. 8 % мирового объема текстиля производится у нас в Орше. За все время существования мы произвели более 2 миллиардов 750 миллионов погонных метров тканей. Если всю эту ткань сшить в один рулон, земной шар по экватору обернуть можно 86 раз.

*На правах рекламы.

«Фирменный знак». Что стало символом обновленного бренда продукции Оршанского льнокомбината – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Сергей Сидин

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