«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?

Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что сегодня производит Оршанский льнокомбинат, какую продукцию вы выпускаете?
Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:
Вообще, Оршанскому льнокомбинату 7 ноября 2023 года исполнилось 93 года. Это одно из старейших предприятий концерна «Беллегпром». Наше предприятие на протяжении всего этого периода занималось только одним – мы производили ткани изо льна. Это наш бренд. Раньше мы выступали под брендом Belaruski Lёn, который широко известен. В 2023 году, идя на потребности нашего рынка, мы произвели ребрендинг нашей продукции, теперь наш фирменный знак – это POLE KVETAK. Почему POLE KVETAK? Потому что мы считаем, что одежда, которая производится на Ольшанском льнокомбинате, ткани, которые мы выпускаем, – это как поле кветак цветет различными цветами, красками. Это поле на любого потребителя. Когда мы с вами приходим на луг, каждый из нас найдет краску и цветы, которые ему приемлемы. Поэтому Оршанский льнокомбинат сейчас во главу угла ставит то, что мы производим продукцию для любого человека с любой потребностью.
*На правах рекламы.
«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объёмы производства Оршанского льнокомбината – подробнее здесь.