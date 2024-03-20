«Фирменный знак». Что стало символом обновлённого бренда продукции Оршанского льнокомбината?

Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что сегодня производит Оршанский льнокомбинат, какую продукцию вы выпускаете?