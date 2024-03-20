«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?

Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Скажите, пожалуйста, какой тренд есть у вашей одежды изо льна? Есть ли что-то такое, чтобы вы сказали – это косоворотка, рубашка, какое-то другое убранство? Что есть тренд сегодня вашего предприятия? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что лен раньше очень мялся, и многие девушки даже отказывались от покупки. Сейчас есть какие-то современные технологии, когда лен уже не так сильно мнется?

Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:

Я вам скажу одно: сейчас мы затронули тему, которая для нас, производителей одежды, в общем-то, очень болезненная. Во-первых, к сожалению так получилось, что в советское время нас просто отбили от культуры натуральных тканей. Если вам кто-то говорит о том, что он приобрел натуральную льняную одежду без примесей и она не мнется, вы смело можете сказать этому человеку, что он не прав. Льняная одежда, если эта одежда пошита из натуральных льняных тканей, всегда мнется, потому что это природное свойство льняного полотна. Наталья Надольская:

Уже даже это свойство научились использовать, потому что одежду шьют такую, как будто она специально помятая и так должна выглядеть.