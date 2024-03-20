«Не может быть дешёвой». В чём ценность одежды изо льна?
Стильно, качественно, современно – именно так можно сказать о белорусской одежде, которая покорила сердца многих модниц по всему миру. Почему носить одежду отечественного производства престижно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Скажите, пожалуйста, какой тренд есть у вашей одежды изо льна? Есть ли что-то такое, чтобы вы сказали – это косоворотка, рубашка, какое-то другое убранство? Что есть тренд сегодня вашего предприятия?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что лен раньше очень мялся, и многие девушки даже отказывались от покупки. Сейчас есть какие-то современные технологии, когда лен уже не так сильно мнется?
Сергей Сидин, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Оршанского льнокомбината:
Я вам скажу одно: сейчас мы затронули тему, которая для нас, производителей одежды, в общем-то, очень болезненная. Во-первых, к сожалению так получилось, что в советское время нас просто отбили от культуры натуральных тканей. Если вам кто-то говорит о том, что он приобрел натуральную льняную одежду без примесей и она не мнется, вы смело можете сказать этому человеку, что он не прав. Льняная одежда, если эта одежда пошита из натуральных льняных тканей, всегда мнется, потому что это природное свойство льняного полотна.
Наталья Надольская:
Уже даже это свойство научились использовать, потому что одежду шьют такую, как будто она специально помятая и так должна выглядеть.
Сергей Сидин:
Когда к нам приезжают очень солидные предприниматели, которые заключают многомиллионные контракты, и когда я вижу, как они сидят у нас на переговорах, то многие люди, несведущие в текстиле, признали бы их неряшливыми. В Европе совершенно иной менталитет ношения одежды. Европейцы понимают, что если человек идет в мятом костюме, то это очень дорогая вещь, что эта вещь подчеркивает статусность, вкус и то, что человек понимает, что он надел, и свое место в этом обществе. Поэтому для нас сейчас очень важно, чтобы белорусы поняли, что льняная одежда – это прежде всего то, что присуще нашему организму от природы. Наши прадеды, пращуры носили только льняную одежду.
Следующий момент: льняная одежда – это статусно, дорого. Льняная одежда не может быть дешевой. Стоимость килограмма волокна на европейских рынках около 5 евро. Это волокна, а его нужно еще переработать. Поэтому когда мы с вами говорим о том, что все-таки белорусов подталкивает к одежде, – это то, что в последнее время мы все больше обращаемся к нашим корням. Мы наконец включаем то подсознание, которое внутри даже на объективном уровне подталкивает нас к нашим природным корням.
*На правах рекламы.
«43 страны мира покупают нашу продукцию». Каковы объемы производства Оршанского льнокомбината – подробнее здесь.