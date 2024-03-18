«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас такое тихое видео без звука. Посмотрим, что творят адепты прав человека. И сразу я хочу, прежде чем мы обсудим, показать следующее видео. Это снято буквально накануне. Прошел, как обычно, в Риге марш. Марш эсэсовцев, легионеров эсэсовцев.

Полина Реутова, журналист:

Недобитый легион эсэсовцев.

Григорий Азаренок:

Да. Причем не просто там какие-то молодые наци-фанатики, которые просто дурные, книжек начитались и еще чего-то, а именно те, вот эти деды.

Полина Реутова:

Да, недобитая шуба. Дала потомство.

Григорий Азаренок:

«Я подданный Гитлера», – говорит вот этот дедок мерзкий и поганый. Просто статистика. Это только официально, это то, что признано. Потому что есть у нас сведения, которые рассказывал польский перебежчик Эмиль Чечко о том, что они там сотнями расстреливают, поляки те же и так далее. Вот за несколько лет с 2021 года действия их европейских силовиков, которые нас учат правам человека, которые очень переживают по поводу одного умершего за полярным кругом, очень сильно за этот тромб переживают, привели к гибели 48 иностранцев. На границе с Польшей – 23, с Латвией – 15, Литвой – 10, соответственно. Это только то, что официально зафиксировано. Повторяюсь, потому что то, что на их стороне, никто ничего зафиксировать не может. Это только примерная статистика. 2 мая, Одессу все знают. Сейчас у нас будет 22 марта Хатынь, тоже все знают. А вот каждый день это все повторяется. И это у нас на глазах. И они говорят, что они подданные Гитлера. И они ходят, зигуют. Но мы во всем виноваты.

Полина Реутова:

Ну, это типичная биполярка. Хотя ты знаешь, тут кто верно отметил. Они замечательно отдают себя отчет в том, что они делают, какие идеи в них сидят, приверженцами каких идей и поступков они являются. И здесь раньше, знаешь, наверное, было какое-то сдерживание. Было немножко неприлично после Нюрнбергского трибунала и немножко дальше, когда уже все осудили, уже такой вопиющий кошмар творился, что они как-то засели под корягу. А сейчас им как будто дали разрешение и индульгенцию снова на то, чтобы зиговать, убивать, расстреливать, калечить. И вот это откровенно фашистские действия.

Что с этим делать, я не знаю. Наверное, будет, скорее всего, тот же путь, который мы в свое время, наши деды и прадеды прошли в 1945 году. Придется идти туда и придется решать вопрос. Потому что другого варианта, пожалуй, нет. Ну его просто нет.

Пока спокойно. Не в клетках. Я не говорю даже про расстрелы, хотя бы не в клетках, носители вот этой идеологии и фактически исполнители вот этого подонства. К сожалению, преступления будут продолжаться. Здесь только фактическая деоккупация, как я считаю, временно оккупированных территорий, полагающих себя странами. Та же Прибалтика, та же так называемая Польша и та же Германия. Вся Европа западная оккупирована просто какими-то нацистскими кретинами, у которых есть еще и оружие. У некоторых даже ядерное. Вот в этом беда, что некоторые страны входят в страны ядерного клуба.

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