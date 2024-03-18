Реутова: американцы добились своего – душат Европу за счёт санкций против РФ

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим победу Путина и будущее Беларуси и России, а также поговорим о безжалостных обстрелах Белгорода. В гостях директор Института приграничного сотрудничества и интеграции, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Виктор Сапрыка, журналист Полина Реутова.

Полина Реутова, журналист:

В чем изменилась Россия? Появилась персональная ответственность. То есть если человек отвечает за какой-то кластер во властной вертикали, то он действительно за него отвечает. И это очень важный момент. Это качественное изменение, которое мы сейчас наблюдаем, если сравнивать с тем, что было в начале 2000-х. А про хаос в 1990-х вообще говорить не приходится. Это просто была катастрофа. Но тем не менее, несмотря на все санкции... Как ходит такая приятная шутка: санкции работают – там какая-нибудь новость – в Германии закрылось еще 10 предприятий. Гиперинфляция.

Григорий Азаренок, СТВ:

Объем экономики Германии впервые за много-много лет стал снижаться.

Полина Реутова:

Так уважаемые американские партнеры «добились» своего. Они же за счет санкций против России душат Европу целенаправленно. Ничего нового.

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