Теракт в Мачулищах. Восстановили хронологию событий: от въезда диверсанта в страну до его поимки

На неделе появились новые подробности инцидента в Мачулищах. Как стало известно, атаку на российский самолет А-50 совершил украинский диверсант, он задержан и уже сотрудничает со следствием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши силовики вышли и на след его сообщников. Теперь мы обладаем полной картиной случившегося и можем оценивать с политической точки зрения. Хронология событий у Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

Мы находимся на аэродроме в Мачулищах. 26 февраля здесь был поврежден российский самолет А-50. Уже в первые сутки вокруг инцидента сложилось поле из догадок, предположений и откровенных фейков. О том, кто стоит за организацией диверсии, говорили много. Некоторые винили в калечении воздушного судна Россию. К слову, позже именно за эту версию ухватится МИД Украины. Другие же разглядели причастность так называемых белорусских партизан. У каждой из этих версий есть свои причины и выгоды. Но, как известно сегодня, после поимки террориста виноватых надо искать среди руководителей Киева. Задержанный сам признался, что работал с украинской службой безопасности.

И хоть начало сплетням положил инцидент от 26 февраля, развивались события задолго до последних дней зимы. Важный фрагмент в длинной цепочке событий произошел на пункте пропуска «Берестовица» еще январской ночью. Здесь нес службу старший лейтенант Андрей Мирончик. Тот самый пограничник, который не пропустил, как выяснится позже, диверсанта в Беларусь. Офицера, буквально на этой неделе, когда и случилась развязка диверсионной драмы и маски были сорваны, поручил найти Александр Лукашенко.

Но вернемся в промозглую ночь января. С 17-е на 18-е число на паспортный контроль прибыл рейсовый автобус «Варшава – Гродно». Андрей Мирончик, начальник смены, от проверки документов сюрпризов не ждал. Однако гражданин Украины вызвал подозрения и был направлен на более тщательную проверку.

Андрей Мирончик, начальник смены отделения пограничного контроля «Брузги» Гродненской пограничной группы:

Наблюдалось значительное нарастание волнения, все это указывало на то, что человек что-то скрывает. Профессиональный опыт сказывается. В связи с тем, что пассажиропоток в пункте пропуска большой, работы с людьми много, общения много, соответственно, очень заметно, когда человек пытается что-то скрыть. Я считаю, что я просто выполнил свою задачу, которая передо мной стояла, и уверен в том, что любой мой коллега-пограничник на моем месте поступил бы точно так же.

Решение Андрея Мирончика спутало карты Николаю Швецу. Пограничный бан заставил изменить первоначально запланированный маршрут и ход диверсионной операции. В итоге в нашу страну террорист попал, но через границу с Россией. Результаты визита мы знаем: два дрона, теракт на аэродроме, повреждения самолета. Реакция белорусской стороны – масштабная контртеррористическая операция. Сегодня пытаются посчитать, сколько правоохранителей было задействовано. Но успешный и своевременный старт поимки преступника – заслуга в первую очередь оперативной группы МВД. Начальные шаги – установление и опрос свидетелей. Как итог, первая информация.

Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Мы получили первые приметы машины. Это машина производства Кореи, цвет машины и предполагаемые очертания кузова. Незамедлительно начали отработку местности от предполагаемого места стоянки преступника.

В нескольких метрах от предполагаемого места парковки была найдена следовая картина. Отпечатки на снегу привели к брошенным в спешке вещам. С их помощью удалось установить личность подозреваемого. С этого момента началась вторая фаза: работа не с догадками, а отслеживание пути конкретного человека.

Александр Копишев:

Понимая, что мы идем за ним буквально на расстоянии вытянутой руки, вот-вот сейчас мы до него дотронемся, все равно у него практически сутки была фора. Но тот объем и массив информации, который в принципе был обработан, – это колоссально. Аналитический наш центр не переставал работать. Мы постоянно им подбрасывали информацию, которую они обрабатывали и с которой нам уже через несколько часов надо было работать дальше. Весь Столинский РОВД, управление внутренних дел Брестского облисполкома, близлежащий Пинский РОВД, пинский городской отдел милиции – все эти силы были нам приданы, чтобы мы тщательно отработали микрорайон за микрорайоном и ничего не пропустили. «Разница в том, что человек подготовленный». Лазуткин объяснил, что необычного было в теракте в Мачулищах.

Резвый старт и скорость оперативников вогнали Швеца в панику. Он совершал все больше ошибок и оставлял зацепки. Связь с кураторами, кто экстренно искал новые пути отхода, также не помогла. Белорусским правоохранителям тоже оказывали помощь – работа велась в тесном контакте с силовиками России. Важно было не упустить террориста, не дать ему переправиться назад через границу. На пропускных пунктах были не только данные и фото подозреваемого. Проверяли каждого мужчину. Сегодня более 20 пособников Швеца задержаны, но, как говорят в МВД, в этой истории точка еще не поставлена.

Александр Копишев:

Та информация, которая была нами получена в ходе работы по установлению личности и задержанию террористов в данном конкретном случае, вся эта информация аккумулировалась. Она еще получит свое продолжение.

Много деталей было раскрыто Президентом в минувший вторник, 7 марта. Причастность тех, кто до сих пор хранит БЧБ-символику, имеется. Одни помогали с территории Беларуси, другие отметились, находясь в Польше. Но найдут всех. Как сказал Президент, это вопрос времени. Однако граждане Беларуси не единственные, кто оказывал содействие террористу. Связь диверсанта с иными государствами прослеживалась на протяжении всего следствия. Уже в момент обследования дронов была установлена важная деталь.

Александр Копишев:

Дроны были произведены в Китае для американского рынка. И первая их активация программой была как раз таки на территории Украины. Как американский проект «Гладио» связан с инцидентом в Мачулищах? Рассказал эксперт из России.