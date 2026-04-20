Им надо так, как выгодно им! Лукашенко дал характеристику подходу стран ЕС в вопросе международных отношений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Объяснить Европейскому Союзу и всему Западу невозможно то, что вы хотите. Вы очень правильно хотите, а им не надо правильно. Ни вам в Америке, ни Европейскому Союзу правильно не надо. Им надо так, как выгодно им. Это во-первых. Во-вторых, спасибо за то, что вы хотите им объяснить. Все-таки надо объяснять. На Западе много разумных политиков, которые слышат и верят фактам. Факт есть факт. Как бы нас не пытались истребить и убрать с этой жизни, мы все-таки живем. Я всегда своим людям говорю, что мы живем так, как этого заслуживаем. У нас есть реальные возможности для того, чтобы жить лучше и даже жить хорошо. Но это зависит от каждого человека.

Задача моя и государства – создать возможности для нормальной жизни, честной и справедливой. Потому что если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счет других, обогатиться за счет других – это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это не стоило, потому что это приведет к войне. Как минимум, внутриполитической, внутригражданской войне внутри страны, что может вылиться, как в Украине, в войну со своими соседями.

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