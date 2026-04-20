Им надо так, как выгодно им! Лукашенко дал характеристику подходу стран ЕС в вопросе международных отношений

Международная обстановка, контакты на внешнем контуре и текущая повестка внутренней политики Минска. Это ключевые темы почти двухчасового интервью Александра Лукашенко телеканалу RT. Вышла полная версия. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса, который является автором программы «Эффект Санчеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Значительное внимание в разговоре уделили взаимодействию Беларуси с западными государствами. Александр Лукашенко дал характеристику подходу стран ЕС в вопросе международных отношений. Белорусский лидер критически отозвался о поведении и решениях многих руководителей государств Евросоюза, которые проводят бездумную политику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Объяснить Европейскому Союзу и всему Западу невозможно то, что вы хотите. Вы очень правильно хотите, а им не надо правильно. Ни вам в Америке, ни Европейскому Союзу правильно не надо. Им надо так, как выгодно им. Это во-первых. Во-вторых, спасибо за то, что вы хотите им объяснить. Все-таки надо объяснять. На Западе много разумных политиков, которые слышат и верят фактам. Факт есть факт. Как бы нас не пытались истребить и убрать с этой жизни, мы все-таки живем. Я всегда своим людям говорю, что мы живем так, как этого заслуживаем. У нас есть реальные возможности для того, чтобы жить лучше и даже жить хорошо. Но это зависит от каждого человека.
Задача моя и государства – создать возможности для нормальной жизни, честной и справедливой. Потому что если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счет других, обогатиться за счет других – это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это не стоило, потому что это приведет к войне. Как минимум, внутриполитической, внутригражданской войне внутри страны, что может вылиться, как в Украине, в войну со своими соседями.
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