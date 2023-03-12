Будем учитывать опыт КПСС. Какой будет партия «Белая Русь», рассказал Олег Романов
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Никита Рачиловский, СТВ:
Здравствуйте, в эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором.
Международный вектор сотрудничества. 3 марта состоялась встреча председателя Совета Республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси. Спикер в очередной раз выразила соболезнования всему турецкому народу в связи с последствиями мощных землетрясений. Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что между Беларусью и Турцией, а также между парламентами двух стран установились теплые отношения и что развитие взаимоотношений будет, как и прежде, происходить абсолютно по всем направлениям.
В этот же день спикер сената приняла участие в XVIII Республиканской отчетно-выборной конференции общественного объединения «Белорусский союз женщин». В ходе конференции председатель Совета Республики отметила, что «Белорусский союз женщин» себя зарекомендовал. Им сделано многое, но впереди еще больше работы. Глава верхней палаты также сообщила, что в ближайшее время проведет встречи с женскими организациями, женщинами-лидерами в формате открытого диалога на равных в каждом регионе нашей страны.
Лучшие из лучших. 6 марта председатель Совета Республики приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2022». Награды были вручены в различных номинациях. Уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова торжественно поздравила победительниц и вручила дипломы лауреатов конкурса. Она поблагодарила всех женщин столицы за то, что они делают для страны и города. И отметила, что для женщин в Беларуси созданы все условия.
Историческая память и патриотическое воспитание. Под руководством спикера сената состоялось заседание оргкомитета белорусско-российского патриотического проекта «Поезд Памяти». В мероприятия приняли участие представители министерств и организаций. В ходе обсуждения было отмечено, что в прошлом году проект был весьма успешно реализован, и в 2023 году его надо провести на таком же высоком уровне. Спикер отметила, что планируется расширения состава участников. Старт будет дан 22 июня в Бресте. Финиширует «Поезд Памяти» 3 июля в Минске.
Диалог на равных. 7 марта на базе Национального архива Беларуси состоялся круглый стол с представителями Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси с участием члена Совета Республики, председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олега Романова. Встреча была инициирована для обсуждения идей и предложений, озвученных членами Молодежного парламента, касающихся пунктов программы белорусской политической партии «Белая Русь». В ходе встречи участники озвучили и конструктивно обсудили ряд вопросов и предложений от имени всех членов Молодежного парламента.
Никита Рачиловский:
Партийное строительство, а именно создание народной партии, неразрывно связано с широким общественным обсуждением ее программы и возможностью внести свой вклад в общее дело.
Именно об этом и поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.
Какие задачи решат на учредительном съезде «Белой Руси»?
Никита Рачиловский:
Скажите, пожалуйста, какие цели стоят перед учредительным съездом 18 марта и какие задачи предстоит решать?
Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
18 марта мы проведем учредительный съезд по созданию политической партии с рабочим названием белорусская партия «Белая Русь». И на учредительном съезде в соответствии с законом мы должны решить целый ряд вопросов. Во-первых, принять принципиальное решение: создаем ли мы политическую партию? Если создаем, то какое название она будет носить? После этого мы должны будем принять решение об утверждении устава партии и принятии программы. Это принципиальные вопросы. Потому что каждая партия – это идейное единство. И это единство прописывается в программе партии. И ее будущие члены должны разделять основные посылы нашей программы. В уставе будут прописаны цели и задачи партии, ее организационная структура, порядок приема в члены и целый ряд других вопросов. Кроме того, на съезде мы изберем высшие органы партии. Это высший коллегиальный орган – политический совет партии, а также центральную контроль-ревизионную комиссию. Это важные принципиальные вопросы, без которых партия существовать не может. Поэтому именно они будут осмыслены и решены на учредительном съезде.
Партия должна появиться в Год мира и созидания. Есть ли символизм в этом?
Никита Рачиловский:
А насколько символично создание партии в Год мира и созидания?
Олег Романов:
Вполне символично. Я уверен, что это не случайно совпадение, потому что партия, которую мы создаем, будет нацелена именно на это – на обеспечение мира, безопасности, движения по пути созидания в нашей стране. И партия, которую мы создаем, это партия народного большинства, партия, которой близки конституционные смыслы нашей страны, которые мы все вместе обсудили и приняли на республиканском референдуме 2022 года. Поэтому ее создание, я в этом не сомневаюсь, будет сложить укреплению мира и созидания в нашей стране.
Что предлагают белорусы для программы новой партии?
Никита Рачиловский:
А какие предложения о программе партии поступают, какие из них можно использовать в работе?
Олег Романов:
Мы объявили широкое обсуждение программы партии. На нашем сайте есть обратная связь. Люди могут воспользоваться этой формой, чтобы подать свои предложения относительно программы партии. Уже поступило более 100 предложений. И это не только на сайте, это и в наших живых форматах происходит. Мы встречаемся с представителями разных социальных групп: с молодежью, с пожилыми людьми, с членами трудовых коллективов, с экспертами. И вносятся разные предложения. Часть из них касается дополнений в уже имеющиеся разделы. Например, где-то усилить представительность молодежи в деятельности партии. Кто-то пишет о необходимости более активно прописать государственническую позицию партии, ее нацеленность на поддержку государства, усиление его институтов. Кто-то даже пишет о том, и предлагали нам, чтобы внести в программу целый раздел, касающийся безопасности нашей страны, каким образом партия может обеспечивать безопасность Республики Беларусь в разных сферах. Были предложения по международной деятельности. О том, чтобы партия прописала свое участие в разных форматах интеграционных структур нашей страны. Таких, как СНГ, ШОС и так далее.
«Говорить о том, что опыт КПСС никаким образом не будет учитываться, это неправильно»
Никита Рачиловский:
Черномырдин в свое время сказал: какую партию бы мы не создали, все равно получается КПСС. Как бы вы прокомментировали этот тезис в отношении партии «Белой Руси»?
Олег Романов:
Если говорить об этом тезисе, то я в целом не согласен с этой идеей. И вот почему: дело в том, что КПСС была руководящей и направляющей силой советского общества. Так было прописано в статье 6-й Конституции СССР. Таким образом, это была не просто правящая партия, а партия, которая стояла даже над государством. И реально направляла государственные, хозяйственные и иные процессы в Советском Союзе. А та партия, которую мы создаем, – это не правящая партия, не партия власти. Она не будет претендовать ни коем случае на то, чтобы быть руководящей и направляющей силой белорусского общества. Это партия народного большинства, это партия, которая должна внести свой вклад в сплочение общества. В выдвижение инициатив, которые будут полезны государству и белорусскому обществу. Это еще один из инструментов доведения воли народа до государства. Один из таких каналов доведения этой воли. И в этом плане она будет выполнять ту функцию, о которой я говорил выше, функцию укрепления белорусского общества, его интеграции. И тем самым служить обеспечению мира и процветания нашей страны. В то же самое время говорить о том, что опыт КПСС никаким образом не будет учитываться, это неправильно. Дело в том, что у КПСС был ряд значимых измерений, которые вполне можно учитывать и на современном этапе создания и развития партийной системы. В частности, это очень сильная работа с кадрами. Это продвижение кадров от низов до более высоких уровней, в зависимости от компетенций человека, проявленных ими управленческих, организаторских или иных способностей. Это не просто продвижение, это еще и подготовка кадров на разных уровнях, в том числе в высших партийных школах. И вот учитывать этот опыт, опыт работы с людьми, я считаю, нам надо. Кроме того, организационная структура партии, ее политическая и общественная активность, которую она реализовывала. К этому можно и нужно присматриваться. И сильные, значимые измерения партийной работы в Советском Союзе учитывать в нашей деятельности.
Никита Рачиловский:
А как ваши коллеги из Совета Республики реагируют на создание партии? Много ли желающих вступить?
Как партия может участвовать в общественно-политической жизни страны?
Олег Романов:
Мои коллеги из Совета Республики поддерживают эту инициативу и словом, и делом. Словом в том плане, что мы постоянно общаемся, я вижу реальную поддержку, заинтересованность, сугубо позитивное отношение к этой инициативе. Они поддерживают и делом. Часть моих коллег-сенаторов является учредителями политической партии «Белая Русь». И будут принимать участие и учредительном съезде, и в дальнейшей партийной работе.
Никита Рачиловский:
А каким вы видите потенциальное участие партии в электоральной кампании, работе Совета Республики, местных органов власти и Всебелорусского народного собрания?
Олег Романов:
Если говорить об электоральной кампании 2024 года, то участие в ней является необходимостью партийной работы в соответствии с новым законом, который принят совсем недавно. И сейчас участие в движении кандидатов в депутаты, в целом участие в электоральной кампании – это необходимое условие деятельности партии. Поэтому, разумеется, мы будем выдвигать своих членов в качестве кандидатов в депутаты Национального собрания, в депутаты местных Советов. Я думаю, что их роль будет, во-первых, выражать волю избирателей, потому что по закону это не выдвиженцы от партии. Вернее, не так. Выдвигаться они будут партией, но избираться народом. И в этом смысле нести ответственность перед людьми. Поэтому их основная задача – это выражать волю народа в представительных органах. Но, конечно, так как они является членами партии, то и реализация положений программы также будет задачей тех депутатов, которые являются членами партии «Белая Русь». То же самое можно сказать и об участии во Всебелорусском народном собрании. Здесь мы должны отметить, что партии в соответствии с законом «О Всебелорусском народном собрании» сами не выдвигают своих членов в качестве делегата ВНС, но если наши члены партии будут членами парламента, то тем самым они становятся автоматически по закону делегатами Всебелорусского народного собрания. Они могут одновременно быть делегатами, если они депутаты местных Советов. Могут пройти от гражданского общества, если, кроме того, что члены партии являются еще и членами объединений. Поэтому, я думаю, что представительство партии в высшем представительном органе нашей страны будет весомым. И отсюда и осмысление тех вопросов, которые будут выноситься на Всебелорусское народное собрание и по которым будет приниматься решение, будет строиться в соответствии с программой партии, той идеологией, которую мы предлагаем. А важно отметить, что это не какая-то узкая частная идеология, а это идеология белорусского государства. Поэтому никаких противоречий в том смысле, чтобы члены партии работали в представительных органах и выражали идеи партии в них, я не вижу.
Никита Рачиловский:
Желаю вам успехов, чтобы все получилось, а все намеченные тезисы и пункты программы были реализованы.
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