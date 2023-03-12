Будем учитывать опыт КПСС. Какой будет партия «Белая Русь», рассказал Олег Романов

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте, в эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором.

Международный вектор сотрудничества. 3 марта состоялась встреча председателя Совета Республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси. Спикер в очередной раз выразила соболезнования всему турецкому народу в связи с последствиями мощных землетрясений. Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что между Беларусью и Турцией, а также между парламентами двух стран установились теплые отношения и что развитие взаимоотношений будет, как и прежде, происходить абсолютно по всем направлениям.

В этот же день спикер сената приняла участие в XVIII Республиканской отчетно-выборной конференции общественного объединения «Белорусский союз женщин». В ходе конференции председатель Совета Республики отметила, что «Белорусский союз женщин» себя зарекомендовал. Им сделано многое, но впереди еще больше работы. Глава верхней палаты также сообщила, что в ближайшее время проведет встречи с женскими организациями, женщинами-лидерами в формате открытого диалога на равных в каждом регионе нашей страны.

Лучшие из лучших. 6 марта председатель Совета Республики приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2022». Награды были вручены в различных номинациях. Уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова торжественно поздравила победительниц и вручила дипломы лауреатов конкурса. Она поблагодарила всех женщин столицы за то, что они делают для страны и города. И отметила, что для женщин в Беларуси созданы все условия.

Историческая память и патриотическое воспитание. Под руководством спикера сената состоялось заседание оргкомитета белорусско-российского патриотического проекта «Поезд Памяти». В мероприятия приняли участие представители министерств и организаций. В ходе обсуждения было отмечено, что в прошлом году проект был весьма успешно реализован, и в 2023 году его надо провести на таком же высоком уровне. Спикер отметила, что планируется расширения состава участников. Старт будет дан 22 июня в Бресте. Финиширует «Поезд Памяти» 3 июля в Минске.

Диалог на равных. 7 марта на базе Национального архива Беларуси состоялся круглый стол с представителями Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси с участием члена Совета Республики, председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олега Романова. Встреча была инициирована для обсуждения идей и предложений, озвученных членами Молодежного парламента, касающихся пунктов программы белорусской политической партии «Белая Русь». В ходе встречи участники озвучили и конструктивно обсудили ряд вопросов и предложений от имени всех членов Молодежного парламента.

Никита Рачиловский:

Партийное строительство, а именно создание народной партии, неразрывно связано с широким общественным обсуждением ее программы и возможностью внести свой вклад в общее дело.

Именно об этом и поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов. Какие задачи решат на учредительном съезде «Белой Руси»? Никита Рачиловский:

Скажите, пожалуйста, какие цели стоят перед учредительным съездом 18 марта и какие задачи предстоит решать?

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

18 марта мы проведем учредительный съезд по созданию политической партии с рабочим названием белорусская партия «Белая Русь». И на учредительном съезде в соответствии с законом мы должны решить целый ряд вопросов. Во-первых, принять принципиальное решение: создаем ли мы политическую партию? Если создаем, то какое название она будет носить? После этого мы должны будем принять решение об утверждении устава партии и принятии программы. Это принципиальные вопросы. Потому что каждая партия – это идейное единство. И это единство прописывается в программе партии. И ее будущие члены должны разделять основные посылы нашей программы. В уставе будут прописаны цели и задачи партии, ее организационная структура, порядок приема в члены и целый ряд других вопросов. Кроме того, на съезде мы изберем высшие органы партии. Это высший коллегиальный орган – политический совет партии, а также центральную контроль-ревизионную комиссию. Это важные принципиальные вопросы, без которых партия существовать не может. Поэтому именно они будут осмыслены и решены на учредительном съезде. Партия должна появиться в Год мира и созидания. Есть ли символизм в этом?

Никита Рачиловский:

А насколько символично создание партии в Год мира и созидания? Олег Романов:

Вполне символично. Я уверен, что это не случайно совпадение, потому что партия, которую мы создаем, будет нацелена именно на это – на обеспечение мира, безопасности, движения по пути созидания в нашей стране. И партия, которую мы создаем, это партия народного большинства, партия, которой близки конституционные смыслы нашей страны, которые мы все вместе обсудили и приняли на республиканском референдуме 2022 года. Поэтому ее создание, я в этом не сомневаюсь, будет сложить укреплению мира и созидания в нашей стране. Что предлагают белорусы для программы новой партии?

Никита Рачиловский:

А какие предложения о программе партии поступают, какие из них можно использовать в работе? Олег Романов:

Мы объявили широкое обсуждение программы партии. На нашем сайте есть обратная связь. Люди могут воспользоваться этой формой, чтобы подать свои предложения относительно программы партии. Уже поступило более 100 предложений. И это не только на сайте, это и в наших живых форматах происходит. Мы встречаемся с представителями разных социальных групп: с молодежью, с пожилыми людьми, с членами трудовых коллективов, с экспертами. И вносятся разные предложения. Часть из них касается дополнений в уже имеющиеся разделы. Например, где-то усилить представительность молодежи в деятельности партии. Кто-то пишет о необходимости более активно прописать государственническую позицию партии, ее нацеленность на поддержку государства, усиление его институтов. Кто-то даже пишет о том, и предлагали нам, чтобы внести в программу целый раздел, касающийся безопасности нашей страны, каким образом партия может обеспечивать безопасность Республики Беларусь в разных сферах. Были предложения по международной деятельности. О том, чтобы партия прописала свое участие в разных форматах интеграционных структур нашей страны. Таких, как СНГ, ШОС и так далее. «Говорить о том, что опыт КПСС никаким образом не будет учитываться, это неправильно» Никита Рачиловский:

Черномырдин в свое время сказал: какую партию бы мы не создали, все равно получается КПСС. Как бы вы прокомментировали этот тезис в отношении партии «Белой Руси»?

Олег Романов:

Если говорить об этом тезисе, то я в целом не согласен с этой идеей. И вот почему: дело в том, что КПСС была руководящей и направляющей силой советского общества. Так было прописано в статье 6-й Конституции СССР. Таким образом, это была не просто правящая партия, а партия, которая стояла даже над государством. И реально направляла государственные, хозяйственные и иные процессы в Советском Союзе. А та партия, которую мы создаем, – это не правящая партия, не партия власти. Она не будет претендовать ни коем случае на то, чтобы быть руководящей и направляющей силой белорусского общества. Это партия народного большинства, это партия, которая должна внести свой вклад в сплочение общества. В выдвижение инициатив, которые будут полезны государству и белорусскому обществу. Это еще один из инструментов доведения воли народа до государства. Один из таких каналов доведения этой воли. И в этом плане она будет выполнять ту функцию, о которой я говорил выше, функцию укрепления белорусского общества, его интеграции. И тем самым служить обеспечению мира и процветания нашей страны. В то же самое время говорить о том, что опыт КПСС никаким образом не будет учитываться, это неправильно. Дело в том, что у КПСС был ряд значимых измерений, которые вполне можно учитывать и на современном этапе создания и развития партийной системы. В частности, это очень сильная работа с кадрами. Это продвижение кадров от низов до более высоких уровней, в зависимости от компетенций человека, проявленных ими управленческих, организаторских или иных способностей. Это не просто продвижение, это еще и подготовка кадров на разных уровнях, в том числе в высших партийных школах. И вот учитывать этот опыт, опыт работы с людьми, я считаю, нам надо. Кроме того, организационная структура партии, ее политическая и общественная активность, которую она реализовывала. К этому можно и нужно присматриваться. И сильные, значимые измерения партийной работы в Советском Союзе учитывать в нашей деятельности. Никита Рачиловский:

А как ваши коллеги из Совета Республики реагируют на создание партии? Много ли желающих вступить? Как партия может участвовать в общественно-политической жизни страны?

Олег Романов:

Мои коллеги из Совета Республики поддерживают эту инициативу и словом, и делом. Словом в том плане, что мы постоянно общаемся, я вижу реальную поддержку, заинтересованность, сугубо позитивное отношение к этой инициативе. Они поддерживают и делом. Часть моих коллег-сенаторов является учредителями политической партии «Белая Русь». И будут принимать участие и учредительном съезде, и в дальнейшей партийной работе. Никита Рачиловский:

А каким вы видите потенциальное участие партии в электоральной кампании, работе Совета Республики, местных органов власти и Всебелорусского народного собрания?