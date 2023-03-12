«Разница в том, что человек подготовленный». Лазуткин объяснил, что необычного было в теракте в Мачулищах

На неделе появились новые подробности инцидента в Мачулищах. Как стало известно, атаку на российский самолет А-50 совершил украинский диверсант, он задержан и уже сотрудничает со следствием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши силовики вышли и на след его сообщников. Теперь мы обладаем полной картиной случившегося и можем оценивать с политической точки зрения. Теракт в Мачулищах. Восстановили хронологию событий: от въезда диверсанта в страну до его поимки.

Пожалуй, инцидент стал обличающим. Из него пытались черпать выгоду все. Даже объединение беглых силовиков-предателей подмазалось к громкому делу, заявив о том, что вся ответственность лежит на них. Зачем признаваться в преступлении? В первую очередь, чтобы посеять волнение среди белорусов, а также убедить людей, что на территории страны есть некая подпольная организация, которая сопротивляется правительству. Очевидно, корни растут из, казалось бы, далекого 2020 года.