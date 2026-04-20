В городском поселке Мачулищи строят новый жилой комплекс «Соколиный край»

Он насчитывает более 2,5 тысяч участников. Для них уже приобретено свыше шести тысяч квартир – это около 340 тысяч квадратных метров жилой площади. Сотрудничество государства и гражданских объединений позволяет ускорить ввод жилья и снизить риски для покупателей. Государственные структуры обеспечивают инфраструктуру и финансирование, а кооператив формирует спрос и распределяет квартиры среди участников.

Евгений Галин, начальник РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Беларуси:

Любые взаимовыгодные отношения подразумевают под собой достижение совместного результата. Мы как государственный застройщик, который строит довольно крупный для Республики Беларусь жилищный комплекс, всегда заинтересованы в том, чтобы наши дольщики, которые будут к нам приходить, были обеспечены с точки зрения платежеспособности. И коллеги, которые на сегодняшний момент предлагают замечательный продукт, помогают простым людям без привлечения кредитов получить свое жилье, свой угол, семейное гнездышко, в течение 2-3 лет.

К 2029 году планируется приобрести около 500 жилых помещений для участников кооператива. Отметим, средняя стоимость квартир в Минском районе и городах-спутниках в 2025 году составила 227 тысяч рублей.