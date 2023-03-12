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В Гродненском зоопарке к лемурам подселили черепах. Теперь они лучшие друзья

12 марта 2023 11:42
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Новости Беларуси. Вместе веселее – так решили за лемуров и черепах смотрители Гродненского зоопарка и, судя по всему, поступили правильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском зоопарке к лемурам подселили черепах. Теперь они лучшие друзья-1

В Гродненском зоопарке к лемурам подселили черепах. Теперь они лучшие друзья-3

В Гродненском зоопарке к лемурам подселили черепах. Теперь они лучшие друзья-5

Привезенные к нам из лесов Мадагаскара приматы в холода содержатся в закрытом вольере и не выходят на улицу. От этого у них грусть и печаль. Чтобы развеять скуку животных, к ним подселили черепах. Дружба между ними возникла не сразу. Зато теперь они не разлей вода. Судя по этим кадрам, опубликованным на YouTube-канале Гродненского зоопарка, хандру от затянувшейся зимы у лемуров как рукой сняло.

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# Зоопарк # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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