В Гродненском зоопарке к лемурам подселили черепах. Теперь они лучшие друзья

Новости Беларуси. Вместе веселее – так решили за лемуров и черепах смотрители Гродненского зоопарка и, судя по всему, поступили правильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привезенные к нам из лесов Мадагаскара приматы в холода содержатся в закрытом вольере и не выходят на улицу. От этого у них грусть и печаль. Чтобы развеять скуку животных, к ним подселили черепах. Дружба между ними возникла не сразу. Зато теперь они не разлей вода. Судя по этим кадрам, опубликованным на YouTube-канале Гродненского зоопарка, хандру от затянувшейся зимы у лемуров как рукой сняло.