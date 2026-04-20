Международная обстановка, контакты на внешнем контуре и текущая повестка внутренней политики Минска. Это ключевые темы почти двухчасового интервью Александра Лукашенко телеканалу RT. Вышла полная версия. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса, который является автором программы «Эффект Санчеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им надо так, как выгодно им! Лукашенко дал характеристику подходу стран ЕС в вопросе международных отношений.
Отвечая на вопрос Рика Санчеса о восприятии своей фигуры на международной арене, Александр Лукашенко заявил о прагматичном подходе к оценке собственной роли и места страны в мировом сообществе. Президент подчеркнул, что трезво оценивает масштаб возможностей Беларуси и спокойно воспринимает критические высказывания в свой адрес.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прагматик. Не потому, что я был опытный политик, когда стал Президентом. Зеленым сопливым политиком был, 40 лет еще не было. Но Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал. Наверное, он. Хоть я когда-то был атеистом. Он мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость и еще за что-то, люди же не всегда понимают это, то тебя могут очень много людей не любить.
Да, я читаю много, и все. Что-то я пропускаю, не запоминаю, на что-то очень реагирую, исходя из принципа справедливости. Это для меня важно. Если человек пишет о чем-то, мы проверяем там, особенно в социальных сетях. Начинаем проверять, но на 99 % это неправда. Я опытный человек. И это не происходит из-за того, что я это все осмысливаю. Это автоматически уже происходит. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал: «Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы». Отшутился.
Интервью Александра Лукашенко телеканалу RT вызвало большой интерес ведущих мировых СМИ. Высказывания белорусского лидера разбирают на цитаты. Число просмотров в интернете растет. В комментариях под видео пользователи отмечают, что диалог острый, откровенный и по факту.
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