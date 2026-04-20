Лукашенко заявил о прагматичном подходе к оценке собственной роли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прагматик. Не потому, что я был опытный политик, когда стал Президентом. Зеленым сопливым политиком был, 40 лет еще не было. Но Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал. Наверное, он. Хоть я когда-то был атеистом. Он мне подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость и еще за что-то, люди же не всегда понимают это, то тебя могут очень много людей не любить.

Да, я читаю много, и все. Что-то я пропускаю, не запоминаю, на что-то очень реагирую, исходя из принципа справедливости. Это для меня важно. Если человек пишет о чем-то, мы проверяем там, особенно в социальных сетях. Начинаем проверять, но на 99 % это неправда. Я опытный человек. И это не происходит из-за того, что я это все осмысливаю. Это автоматически уже происходит. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал: «Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы». Отшутился.

Интервью Александра Лукашенко телеканалу RT вызвало большой интерес ведущих мировых СМИ. Высказывания белорусского лидера разбирают на цитаты. Число просмотров в интернете растет. В комментариях под видео пользователи отмечают, что диалог острый, откровенный и по факту.

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