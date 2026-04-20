Более 240 человек погибли на пожарах в Беларуси с начала 2026 года. Основными причинами возгораний в быту по-прежнему остаются нарушения правил эксплуатации электроприборов, неосторожное обращение с огнем и курение в постели. Сотрудники МЧС проводят информирование жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Минской области проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». В центре внимания многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, а также те, кто склонен к употреблению спиртного. Сотрудники МЧС оценивают противопожарное состояние домов, проводят разъяснительные беседы с жильцами об опасности курения в помещениях, а также устанавливают пожарные извещатели.

Сергей Костюкевич, начальник Молодечненского городского отдела по ЧС:

Цель – это охват населения уязвимой категории граждан, в части предупреждения пожаров и гибели людей от них. За текущий период 2026 года уже на территории ЖЭУ-3 произошло три пожара, к сожалению, в огне погибло три человека. И с учетом проведенного анализа, за последние три года в данной территории города Молодечно произошло 24 пожара, в огне погибло пять человек.

В МЧС призывают белорусов строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно осторожными при использовании электроприборов в быту.