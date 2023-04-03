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КГБ: фигурантам уголовного дела по факту теракта в Мачулищах может грозить смертная казнь

03 апреля 2023 13:55
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Исключительная мера наказания может быть применена по отношению к фигурантам уголовного дела по факту террористического акта на военном аэродроме Мачулищи, сообщает ОНТ со ссылкой на КГБ РБ.

КГБ: фигурантам уголовного дела по факту теракта в Мачулищах может грозить смертная казнь-1

Террористический акт на аэродроме Мачулищи был совершен 26 февраля 2023 года. В результате действий диверсанта из Украины был поврежден российский самолет А-50. После задержания подозреваемого белорусские силовики вышли на его сообщников.

Как сообщает Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, по уголовному делу проходят тридцать человек. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 УК РБ (акт терроризма, совершенный организованной группой). Максимальной мерой наказания может быть смертная казнь.

Теракт в Мачулищах. Восстановили хронологию событий: от въезда диверсанта в страну до его поимки

# ЧП # происшествия

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