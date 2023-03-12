Как американский проект «Гладио» связан с инцидентом в Мачулищах? Рассказал эксперт из России
На неделе появились новые подробности инцидента в Мачулищах. Как стало известно, атаку на российский самолет А-50 совершил украинский диверсант, он задержан и уже сотрудничает со следствием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши силовики вышли и на след его сообщников. Теперь мы обладаем полной картиной случившегося и можем оценивать с политической точки зрения.
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На здравый смысл украинского руководства надеялись. Но стоит признать, делаем выводы по общей картине. Учитывая недавние теракты в России – в Энгельсе и Брянской области, причастность СБУ к диверсии в Мачулищах не стала неожиданностью. Но вот еще один вопрос: правда ли все заканчивается Киевом? Эксперты уверены, что звенья цепи пролегают на дне океана, выныривая в США. Уж извините, но нет в Украине людей, способных на планирование столь долгоиграющих неприятностей.
Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):
Проект американский, который называется «Гладио». Проект, который был нацелен либо на постановку под американский контроль, либо на внедрение в террористические группы агентов-провокаторов. Они в рамках своей террористической деятельности убивали политических оппонентов, которые выступали за сотрудничество или нейтральное сосуществование еще с Советским Союзом. Проекту «Гладио» ни много ни мало – 80 лет. Сейчас та же самая механика использования террористов в интересах западных спецслужб и, соответственно, западных государств используется и в Украине.
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