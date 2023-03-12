Как американский проект «Гладио» связан с инцидентом в Мачулищах? Рассказал эксперт из России

На неделе появились новые подробности инцидента в Мачулищах. Как стало известно, атаку на российский самолет А-50 совершил украинский диверсант, он задержан и уже сотрудничает со следствием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши силовики вышли и на след его сообщников. Теперь мы обладаем полной картиной случившегося и можем оценивать с политической точки зрения. Теракт в Мачулищах. Восстановили хронологию событий: от въезда диверсанта в страну до его поимки.

Беларусь всеми возможными способами старалась привести участников конфликта к столу переговоров. Сегодня очевидно, что старания тщетны. Лукашенко: Зеленский – просто гнида! Я думал, что Украине нужен мир. Подробнее.

На здравый смысл украинского руководства надеялись. Но стоит признать, делаем выводы по общей картине. Учитывая недавние теракты в России – в Энгельсе и Брянской области, причастность СБУ к диверсии в Мачулищах не стала неожиданностью. Но вот еще один вопрос: правда ли все заканчивается Киевом? Эксперты уверены, что звенья цепи пролегают на дне океана, выныривая в США. Уж извините, но нет в Украине людей, способных на планирование столь долгоиграющих неприятностей.