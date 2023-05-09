«Те, которые носят бело-красно-белый флаг». Ветеран рассказал о тех, кого он презирает как полицаев

Новости Беларуси. День Победы – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра. Особенно расстраиваются слыша о попытках дестабилизации привычной мирной жизни те, кто прошли ту войну. Их сегодня совсем немного, тем ценнее каждое слово и каждое воспоминание.

Леонид Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я партизан Беларуси второго отряда имени Кутузова бригады сотой имени Кирова, которая действовала в Стародорожском и Любанском районах Минской области.

– А почему партизаном стали?

– А потому что надо было уничтожать свору, коричневую чуму фашизма.

И вот уж точно феномен: как преображаются пожилые, кажется, слабые люди, когда говорят о своей молодости. Наша группа едва закончила общение с ветераном, а он тут же почти подбежал к нам, в миг став тем юным партизаном, готовым яростно стоять за Родину и правду. Леонид Еремин просил обязательно рассказать о том, кого он презирает как партизан, как белорус, как человек, который прошел ту войну, – полицаев.

Леонид Еремин:

А теперь те, которые носят бело-красно-белый флаг. Под которым они вешали партизан и уничтожали наши деревни. Президент Беларуси, а в его лице каждый из нас, тех, кто чтит и помнит, поклонился этим людям. Которые не просто выжили, а смогли жить после войны, строить страну – сначала одну, потом вторую. И по сей день они в строю.

Александр Лукьянов, первый секретарь БРСМ:

Белорус по своей сути понимает, с чем столкнулась страна и с чем она может столкнуться, если этого не делать. Конечно, в сердце каждого молодого человека должен жить знаете кто? Должен жить его родной человек, который тогда воевал, служил, работал в тылу, помогал раненым, больным, был героем или просто солдатом. И вот это надежный хранитель от забвения. И в этом залог мирного и созидающего будущего Беларуси.