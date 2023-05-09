Вальс в Могилёве, автопарад в Гродно, киносъёмки в Гомеле. Как в Беларуси отпраздновали 9 Мая

Новости Беларуси. Мемориалы в объятьях цветов, искренние слова благодарности живым и низкий поклон тем, кто приближал этот день. Каждый регион страны в праздничное расписание привнес оригинальные мероприятия и локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестская крепость стала океаном благодарности поколений. В Гродно прошел мирный стилизованный автопарад, а Могилев закружился в победном вальсе.

«Брестская крепость – герой»! Она стала сегодня океаном, океаном благодарности поколений белорусов. Полсотни тысяч горожан: от ветеранов до совсем малышей. Здесь соединились ликование Победы и боль потери при воспоминании о тех, кто ценой своей жизни делал этот день. Мероприятия ко Дню Победы в Бресте собрали более 50 тысяч человек.

Личный выбор каждого из защитников Цитадели еще в 1941-м показал врагу: отныне просто не будет ни дня. Умираю, но не сдаюсь. Непокоренная крепость, разрушенная и вся в шрамах – завещание каждому из нас. В этой одной минуте – миллионы слов для будущих поколений. Для тех, кто сегодня только делает первые шаги по плитам в Брестской крепости, но уже так гордо носит пилотку. Помнить трепетно, сердцем.

Хотели бы, чтобы они знали, что наши прадеды, бабушки и дедушки сделали все, чтобы мы ходили с улыбками на лице, счастливые и радостные. Спасибо бабушке и дедушке за их Великую Победу.

Мы с детьми приходим всегда, возлагаем цветы, ищем ветеранов и стараемся поздравить. Я считаю, они должны знать, кому мы обязаны, что живем в мире и спокойствии.

Мирный вальс, 40-метровое знамя Победы и сирень, которая, несмотря на устойчивое похолодание, в последние дни успела зацвести к 9 Мая. День Победы с размахом встретил Могилев. Праздник в квадрате отмечает могилевчанин Федор Никитин. Рожденный в этот весенний день, ветеран Великой Отечественной войны с самого утра принимает гостей. Сегодня ему исполняется 97 лет, но поздравления с именинами подождут. Первостепенно – Победа! Новость о ней молодой солдат встретил в госпитале в Украине, куда попал из-за пулевого ранения в ногу. Это радостное известие на всех в палате подействовало, как эликсир жизни.

Федор Никитин, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда сообщили, все поднялись, все. Там было человек 100! В 1944 году 18-летним юношей Никитин попал на фронт, где в составе 1-го Украинского фронта воевал в битве на Висленском плацдарме. Принимал участие во 2-й обороне Польши, в составе пехоты дошел до Бреслау, растеряв по дороге боевых товарищей. Федор Федорович не раз смотрел в глаза смерти, чудом уцелел. Свидетельства его железной силы духа – звонкие медали.

Красиво и трогательно – так День Победы встречали в Гродно. В центре города устроили мирный стилизованный автопарад. В сценах на машинах – хронология Великой Отечественной войны. Выпускной вечер 41-го, когда на рассвете в четыре утра вчерашние школьники узнали о начале войны, ожившая картина призыва на фронт и запись в добровольцы, а дальше поле боя, командирский блиндаж, медсанбат, землянка белорусских партизан и подпольные агитбригады. Каждый автомобиль подготовили городские предприятия. 22 июня, ровно в 4 часа. В Гродно воссоздали хронологию Великой Отечественной. Каждый год дата 9 мая превращается для жительницы Гомеля Антонины Герилович в программу «Жди меня». Вместе со своим внуком она присоединяется к акции «Беларусь помнит». В руках гомельчанки плакат с фотографией деда, а в душе – надежда, что непременно найдет.

Антонина Герилович, жительница Гомеля:

Из года в год продолжаю искать дедушку, он без вести пропал. Надежду не теряю, чувствую внутри место, где он погиб, наверняка найду. И горжусь им.

Рассказать детям о мужестве и отваге предков, объяснить, как ценен и хрупок мир на земле. Сделать это доступным языком помогает искусство. Накануне Дня Победы народная киновидеостудия «Ракурс» выпустила фильм «Дети войны». В съемках принимали участие коллективы и педагоги центра инклюзивной культуры.

Джессика Козлова, руководитель студии центра инклюзивной культуры:

Снималось три главные героини, гомельчанки, одной из них было 8 во время войны, второй – 9, и 13 лет. Все они по-своему ощущали этот период.

Это вообще мой первый музей. Поэтому я очень рад. И День Победы! Как ковалась большая Победа, маленький Ваня из Витебска знает теперь не понаслышке. В областной краеведческий музей его привела бабушка. Первым делом – зал интерактивной выставки оружия Великой Отечественной. Сегодня здесь аншлаг. Ведь так символично 9 Мая проникнутся слагаемыми героизма.

Александр Ерема, житель Витебска:

Приучаем ее любить, помнить, чтобы она помнила историю и не забывала никогда. У нас в каждой семье свои бабушки, дедушки воевали. Прошли те тяжкие годы, и военные, и послевоенные. Поэтому лучше, чтобы такого не повторилось.