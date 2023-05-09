«Наша армия готова дать отпор любому». Министр обороны обратился к белорусам
Новости Беларуси. Сегодняшний праздник – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня люди шли к этому монументу весь день. По зову сердца. Шли семьями, с детьми, внуками. Площадь Победы традиционно утопает в цветах. Это самое малое, что мы можем сделать, отдавая долг героям, которые спасли родной народ, остановили геноцид и очистили Европу от фашистского режима, оставившего самый кровавый след в истории, отдавая дань памяти невинным жертвам немыслимых по жестокости преступлений ХХ века. И пока горит Вечный огонь – мы будем помнить.
Мы будем беречь правду о той войне. Мы будем с благодарностью вспоминать фронтовиков, израненных и измученных, которые вернулись и в рекордные сроки восстановили опаленные огнем города и села. Мы будем всегда следовать их примеру истинного стремления к миру и созиданию. В этом наша сила и смысл исторического пути белорусов, умеющих побеждать, созидать и защищать мир на родной земле.
Уважаемые товарищи, сегодня развязана глобальное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием, соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения «Защитник Европы», беспрецедентные по количеству участников. Цели очевидные. Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле.