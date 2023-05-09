«Наша армия готова дать отпор любому». Министр обороны обратился к белорусам

Новости Беларуси. Сегодняшний праздник – символ несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощение всенародного сопротивления нацизму в любых его обличьях. Это подчеркнул в поздравлении с 9 Мая Президент Беларуси. Глава государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия, а каждой белорусской семье – счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня люди шли к этому монументу весь день. По зову сердца. Шли семьями, с детьми, внуками. Площадь Победы традиционно утопает в цветах. Это самое малое, что мы можем сделать, отдавая долг героям, которые спасли родной народ, остановили геноцид и очистили Европу от фашистского режима, оставившего самый кровавый след в истории, отдавая дань памяти невинным жертвам немыслимых по жестокости преступлений ХХ века. И пока горит Вечный огонь – мы будем помнить.

Мы будем беречь правду о той войне. Мы будем с благодарностью вспоминать фронтовиков, израненных и измученных, которые вернулись и в рекордные сроки восстановили опаленные огнем города и села. Мы будем всегда следовать их примеру истинного стремления к миру и созиданию. В этом наша сила и смысл исторического пути белорусов, умеющих побеждать, созидать и защищать мир на родной земле.