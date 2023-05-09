Боевое знамя не отдали врагу и спрятали в Брестской крепости! Об уникальной реликвии рассказал директор комплекса

Наталья Надольская, СТВ:

К нашему праздничному эфиру присоединяется директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» Григорий Бысюк. Григорий Григорьевич, благодарим вас за возможность быть сегодня в крепости.

Григорий Бысюк, директор ГУ мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой»:

Я рад с вами сегодня встретиться. Сергей Шуманский, СТВ:

Брестская крепость хранит уникальную реликвию – боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Как удалось найти и сохранить его?

Григорий Бысюк:

Это не наша заслуга, что оно сохранилось, это заслуга тех, кто в те тяжелые и страшные часы, минуты обороны Восточного форта всегда, и сегодня в том числе, уверен, любой командир, боец считает за честь стоять под боевым знаменем, а тогда его надо было просто сохранить. И вот, Родион Семенюк, один из защитников Брестской крепости, со своими друзьями решили именно здесь, в казематах Восточного форта, спрятать знамя. В надежде, что все-таки оно будет сохранено, и часть не будет расформирована. Так как если знамя утеряно, попало к врагу, часть расформировывалась. И вот в 1950-е года, слава богу, что Родион Семенюк остался жив, узнав о том, что в Брестской крепости ведутся поиски защитников Брестской крепости, он обратился с просьбой в свой военкомат, сообщил о том, что он знает, где находится знамя 393-го дивизиона. Приехал в Брестскую крепость с нашими бойцами (тогда советской армии). Нашел его. Это было просто важное событие и для Брестской крепости, и, наверное, важно, что это сегодня одна из самых главных реликвий мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». Наталья Надольская:

Брестская крепость – это не только музей, это еще и научный центр. Какие неизвестные до этого факты удалось установить за это время? Ведь белые пятна в истории обороны Брестской крепости наверняка еще есть, как и сотни неизвестных солдат под плитами.

Григорий Бысюк:

Если говорить о последних годах, наверное, самое главное, что мы ведем наш коллектив, научные сотрудники ведут немалую поисковую работу, чтобы установить судьбы защитников Брестской крепости. И за последние буквально 2,5 года нам это удалось сделать, и 23 фамилии защитников Брестской крепости пополнили ее списки защитников. Мы за это же время установили имена более 70 защитников через базы данных ОБД «Мемориал» и другие источники. 8 мая, буквально вчера, мы установили в мемориальной зоне Восточного форта еще три таблички тех защитников Брестской крепости, которые погибли в плену. Это очень важные моменты для любого музея, ну а для мемориального комплекса это особое событие, потому что работа очень кропотливая, очень много нюансов. Тем не менее мы эту работу ведем и будем продолжать. Сергей Шуманский:

Работая здесь, в Брестской крепости, какой уголок комплекса производит на вас самое глубокое впечатление?

Григорий Бысюк:

Я говорю искренне. Для меня Брестская крепость стала самым важным уголком нашего Бреста, нашей Беларуси, потому что, проходя каждый день, каждое утро по территории Брестской крепости, подходя к Вечному огню, плитам захоронения, каждый этот момент чувствуешь, насколько этим людям, не только командирам, солдатам, но женщинам и детям, было тяжело. И не только тяжело, это было страшно, я представляю, когда в первые 20 минут начала войны на Брестскую крепость было сброшено около 5 000 снарядов и мин, какой ужас и кошмар здесь творился. И тем не менее они находили в себе силы и мужество, чтобы противостоять коварному врагу. Наталья Надольская:

Григорий Григорьевич, благодарим вас за беседу, с праздником вас Великой Победы! И пусть память не гаснет в наших сердцах так же, как и Вечный огонь у подножия монумента.