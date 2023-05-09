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Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага

09 мая 2023 18:59
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Новости Беларуси. Страшные события 40-х остаются лишь в памяти ветеранов и на страницах учебников. Но сегодня заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть поле боя смогли гости на «Линии Сталина». Здесь участники военно-исторических клубов воссоздали важнейший бой Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-1

Грохот танков и канонада выстрелов. Все почти как на войне. На «Линии Сталина» участники военно-исторических клубов воссоздали один из самых важных моментов Великой Отечественной. Зрителю постарались передать ключевые этапы Берлинской наступательной операции. Штурм Рейхстага стал финальной точкой Берлинской наступательной операции. Бойцы Красной армии отчаянно теснили врага. Осада Берлина продолжалась более недели. Реконструкторам же удалось показать те страшные события за 20 минут.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-4

Это было мое первое впечатление от боя, я никогда такое не представляла наяву. Я очень переживала за участников, получала адреналин от этих взрывов.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-7

Мы помним по бабушкиным, дедушкиным рассказам про Великую Отечественную войну. И нам было, конечно, очень интересно.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-10

Эмоции супер, конечно, очень интересно, очень классно. Все так поставлено. И дети были в восторге, и мы. Все очень классно.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-13

Арина Верховская, корреспондент:  
Более сотни участников из 10 исторических клубов. Кто-то боевой офицер Советской армии, кому-то досталась роль противника. Однако задача каждого – передать эмоции весны 45-го.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-16

В обычной жизни она – судебный исполнитель, а сегодня, на полигоне, Галина примеряет совсем другую роль – военной медсестры.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-19

Галина Юрченко, участница военной реконструкции:  
Очень страшно, на самом деле я участвовала медиком в первый раз. Обычно я снайпер-стрелок, поэтому для меня эта роль очень нова. На самом деле очень тревожно, когда надо оказать первую помощь бойцу, чтобы его довезли до госпиталя.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-22

В Берлинской наступательной операции принимали участие около полумиллиона красноармейцев. Утром 1 мая 45-го над Рейхстагом был поднят легендарный штурмовой флаг. Однако бои продолжались еще весь день. Только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага наконец сдался. Весь накал победного сражения сегодня на полигоне.  

На «Линии Сталина» реконструируют Берлинскую наступательную операцию.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-25

Павел Марецкий, участник военно-исторической группы «Абаронцы Айчыны»:  
Самое сложное – стрелять в людей. Ты имеешь оружие, но с холостыми патронами все равно в человека стрелять очень страшно и некомфортно.  

Окунуться в весну 45-го, почтить память павших солдат в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» сегодня собрались тысячи людей. Среди них и гости из России. Для них подвиг белорусского народа – пример мужества, стойкости и героизма.  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-28

Марина Насонова:  
Я из Москвы, и у меня всегда была мечта: 9 Мая как-нибудь встретить в Беларуси, республике, которая необыкновенно пострадала от зверств фашистов. И вот я здесь. Я очень счастлива, что сегодня, 9 Мая, на «Линии Сталина».  

Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага-31

Подвиг наших прадедов бессмертен. Память о героях войны живет внутри каждого белоруса. Ведь никто не забыт, ничто не забыто.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла # Арина Верховская # Фотофакт

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