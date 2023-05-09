Осада Берлина за 20 минут. На «Линии Сталина» показали, как проходил штурм Рейхстага

Новости Беларуси. Страшные события 40-х остаются лишь в памяти ветеранов и на страницах учебников. Но сегодня заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть поле боя смогли гости на «Линии Сталина». Здесь участники военно-исторических клубов воссоздали важнейший бой Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грохот танков и канонада выстрелов. Все почти как на войне. На «Линии Сталина» участники военно-исторических клубов воссоздали один из самых важных моментов Великой Отечественной. Зрителю постарались передать ключевые этапы Берлинской наступательной операции. Штурм Рейхстага стал финальной точкой Берлинской наступательной операции. Бойцы Красной армии отчаянно теснили врага. Осада Берлина продолжалась более недели. Реконструкторам же удалось показать те страшные события за 20 минут.

Это было мое первое впечатление от боя, я никогда такое не представляла наяву. Я очень переживала за участников, получала адреналин от этих взрывов.

Мы помним по бабушкиным, дедушкиным рассказам про Великую Отечественную войну. И нам было, конечно, очень интересно.

Эмоции супер, конечно, очень интересно, очень классно. Все так поставлено. И дети были в восторге, и мы. Все очень классно.

Арина Верховская, корреспондент:

Более сотни участников из 10 исторических клубов. Кто-то боевой офицер Советской армии, кому-то досталась роль противника. Однако задача каждого – передать эмоции весны 45-го.

В обычной жизни она – судебный исполнитель, а сегодня, на полигоне, Галина примеряет совсем другую роль – военной медсестры.

Галина Юрченко, участница военной реконструкции:

Очень страшно, на самом деле я участвовала медиком в первый раз. Обычно я снайпер-стрелок, поэтому для меня эта роль очень нова. На самом деле очень тревожно, когда надо оказать первую помощь бойцу, чтобы его довезли до госпиталя.

В Берлинской наступательной операции принимали участие около полумиллиона красноармейцев. Утром 1 мая 45-го над Рейхстагом был поднят легендарный штурмовой флаг. Однако бои продолжались еще весь день. Только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага наконец сдался. Весь накал победного сражения сегодня на полигоне. На «Линии Сталина» реконструируют Берлинскую наступательную операцию.

Павел Марецкий, участник военно-исторической группы «Абаронцы Айчыны»:

Самое сложное – стрелять в людей. Ты имеешь оружие, но с холостыми патронами все равно в человека стрелять очень страшно и некомфортно. Окунуться в весну 45-го, почтить память павших солдат в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» сегодня собрались тысячи людей. Среди них и гости из России. Для них подвиг белорусского народа – пример мужества, стойкости и героизма.

Марина Насонова:

Я из Москвы, и у меня всегда была мечта: 9 Мая как-нибудь встретить в Беларуси, республике, которая необыкновенно пострадала от зверств фашистов. И вот я здесь. Я очень счастлива, что сегодня, 9 Мая, на «Линии Сталина».