«Они привились два дня тому назад, и они заболели». Через сколько после вакцинации появляется иммунитет к коронавирусу?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На сколько нам хватит этой вакцины? Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Хватит еще по сроку действия. Ввиду того, что недостаточно изучены все действия вакцины в плане наличия антител поствакцинального иммунитета, мы считаем, что это до года. Математические расчеты, которые проводят производители, они просчитывают даже два года.

Кирилл Казаков:

То есть, если я привился в понедельник, то, грубо говоря, где-то в начале мая следующего года должен буду прививаться еще раз? Александр Тарасенко:

Возможно, да. Корректировка по вакцинации населения в республике будет проводиться с учетом данных поствакцинального иммунитета. Кирилл Казаков:

Иван Петрович, с точки зрения медика, скажите, пожалуйста, действительно ли нужно прилететь, десять дней посидеть? Потому что я знаю очень многих людей, приезжают из России, на все это смотрят сквозь пальцы: ну, подумаешь.

Иван Дулуб, заведующий пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:

Это обосновано, потому что в течение этих дней могут появиться симптомы, и тогда мы сможем пойти в поликлинику либо обратиться в стационар, сдать соответствующие анализы и тем самым не заражать других людей. Алена Сырова, СТВ:

А к вам в клинику возвращались, бывали ли уже случаи, когда приходили пациенты уже после вакцинации? Заболели, допустим, коронавирусом? Иван Дулуб:

Ну, вы знаете, были такие пациенты, например, они привились два дня тому назад, и они заболели. Но понятно, что они не от прививки заболели – они вообще заболели коронавирусной инфекцией.

Кирилл Казаков:

Это такой вопрос. После вакцинации я надеюсь на то, что я не заболею. Я на 100 % в этом могу быть уверен или нет? Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Можете, но это потребует определенный период времени. Кирилл Казаков:

Сколько дней, чтобы я 100 % уверенно чувствовал себя человеком, который не заразится?

Анатолий Красько:

100 % – минимум месяц. Месяц после второй вакцинации. Кирилл Казаков:

Вакцина в любом случае чисто психологически эффект плацебо какой-то дает. Это одна история, а вторая история – действительно, она меня от чего-то защищает. И я действительно понимаю, я с точки зрения обычной бытовой логики рассуждал: если я сегодня привьюсь, завтра-послезавтра заболею, эта болезнь протечет намного мягче. Это так или нет? Как врачи, скажите мне. Иван Дулуб:

Если два дня, то, наверное… Кирилл Казаков:

А если у меня прошла уже неделя, то я могу рассчитывать на то, что в принципе... Иван Дулуб:

За неделю чтобы сформировался… ну тоже маловато, скорее всего.