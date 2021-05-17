«Они привились два дня тому назад, и они заболели». Через сколько после вакцинации появляется иммунитет к коронавирусу?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На сколько нам хватит этой вакцины?
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Хватит еще по сроку действия. Ввиду того, что недостаточно изучены все действия вакцины в плане наличия антител поствакцинального иммунитета, мы считаем, что это до года. Математические расчеты, которые проводят производители, они просчитывают даже два года.
Кирилл Казаков:
То есть, если я привился в понедельник, то, грубо говоря, где-то в начале мая следующего года должен буду прививаться еще раз?
Александр Тарасенко:
Возможно, да. Корректировка по вакцинации населения в республике будет проводиться с учетом данных поствакцинального иммунитета.
Кирилл Казаков:
Иван Петрович, с точки зрения медика, скажите, пожалуйста, действительно ли нужно прилететь, десять дней посидеть? Потому что я знаю очень многих людей, приезжают из России, на все это смотрят сквозь пальцы: ну, подумаешь.
Иван Дулуб, заведующий пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Это обосновано, потому что в течение этих дней могут появиться симптомы, и тогда мы сможем пойти в поликлинику либо обратиться в стационар, сдать соответствующие анализы и тем самым не заражать других людей.
Алена Сырова, СТВ:
А к вам в клинику возвращались, бывали ли уже случаи, когда приходили пациенты уже после вакцинации? Заболели, допустим, коронавирусом?
Иван Дулуб:
Ну, вы знаете, были такие пациенты, например, они привились два дня тому назад, и они заболели. Но понятно, что они не от прививки заболели – они вообще заболели коронавирусной инфекцией.
Кирилл Казаков:
Это такой вопрос. После вакцинации я надеюсь на то, что я не заболею. Я на 100 % в этом могу быть уверен или нет?
Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Можете, но это потребует определенный период времени.
Кирилл Казаков:
Сколько дней, чтобы я 100 % уверенно чувствовал себя человеком, который не заразится?
Анатолий Красько:
100 % – минимум месяц. Месяц после второй вакцинации.
Кирилл Казаков:
Вакцина в любом случае чисто психологически эффект плацебо какой-то дает. Это одна история, а вторая история – действительно, она меня от чего-то защищает. И я действительно понимаю, я с точки зрения обычной бытовой логики рассуждал: если я сегодня привьюсь, завтра-послезавтра заболею, эта болезнь протечет намного мягче. Это так или нет? Как врачи, скажите мне.
Иван Дулуб:
Если два дня, то, наверное…
Кирилл Казаков:
А если у меня прошла уже неделя, то я могу рассчитывать на то, что в принципе...
Иван Дулуб:
За неделю чтобы сформировался… ну тоже маловато, скорее всего.
Александр Тарасенко:
После второго компонента минимум 10 дней. Правильно, Анатолий Геннадьевич. Месяц – это уже можно быть уверенным, что определенный статус иммунный сформировался.
Кирилл Казаков:
То есть пока я еще не сделал себе прививку вторым компонентом, я все равно нахожусь в зоне риска.
Александр Тарасенко:
Совершенно верно, антитела и после первого компонента есть, но не в том количестве, которое достаточно для...
Алена Сырова:
Наташ, у тебя уже два компонента или один?
Наталья Надольская, СТВ:
Нет, пока один.
Алена Сырова:
Ты бережешься уже? Или уже активно пошла в люди?
Наталья Надольская:
Я прочитала, что нужно сохранять все те же меры предосторожности, что и до первого этапа, поэтому я не расслабляюсь – расслабляться еще рано. И где-то месяц еще нужно быть в тонусе.
Сергей Беляев, генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты»:
Важно и после прививки все равно соблюдать меры предосторожности и дистанцироваться. Вакцина – это же не бессмертие.
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