Надежда Лазаревич: мы просто уже должны привыкнуть к коронавирусу
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если нас считают тоталитарным государством, может, нам ввести закон и обязательно привить всех?
Петр Петровский, политолог:
Мы помним, когда начиналась пандемия, и все ругавшие до этого советскую медицину открыли для себя, что лучше ее методов борьбы с инфекциями нет.
Кирилл Казаков:
Система Семашко показала, что она в принципе очень эффективна.
Петр Петровский:
Частью системы Семашко являлся обязательный набор прививок. И мне кажется, что в обязательный набор прививок мы должны внести прививку от коронавируса, потому что его расширение – это, прежде всего, внутренняя общественная безопасность. Если у нас не будет коллективного иммунитета, тогда мы будем терять экономически большие суммы денег.
Кирилл Казаков:
Надежда, на вас каким-то образом пандемия сказалась с точки зрения развития экспортной составляющей, еще чего-то?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
То, что мы не остановились как промышленное предприятие и в стране не остановились наши предприятия, конечно, для нас это сработало плюсом, потому что мы смогли реализовать тот продукт (не касающийся именно «Бобруйскагромаш», а в целом по промышленности), который стоял где-то на складе, необходимо было дополнительное маркетинговое исследование, чтобы его реализовать. В пандемию это прошло немножко легче, потому что многие крупные предприятия остановились, и в Европе остановились производители.
Кирилл Казаков:
Президент оказался прав год назад, не остановив экономику страны.
Надежда Лазаревич:
Однозначно оказался прав. Он позволил нам хорошо выжить в данной ситуации, позволил не остановиться, дать возможность людям жить дальше нормальной, полноценной жизнью. Мы просто уже должны привыкнуть к коронавирусу и понимать, что это одно из заболеваний, которое присутствует в мире. Мы должны спокойно лечиться, проходить необходимые процедуры, конечно же, прививаться, чтобы позволять дальше развиваться стране, предприятиям, даже в рамках отношения к своей семье. Безопасность должна быть. Мы должны как граждане обязательно привиться.
Кирилл Казаков:
А вы, Надежда, говорите, у вас прививаются молодые?
Надежда Лазаревич:
Молодые, от 30 до 45, все записываются, очень активно идут прививаться, потому что все говорят, что необходимо работать, зарабатывать. Даже не стоит вопрос о том, что нужно кого-то заставить. Есть вопрос, мы это делаем на заводах, чтобы привезти прививку, 30 доз максимально можно, чтобы правильно сохранить, доставить. Мы с Минздравом отрабатываем. Самое главное, надо сказать огромное спасибо нашему здравоохранению, что они нас слышат и идут нам навстречу. Мы хотим в наших медпунктах на заводах прививаться – пожалуйста, организуют нам специалистов.
Кирилл Казаков:
Сколько это стоит для работника?
Надежда Лазаревич:
Для работника это бесплатно. Это социальный пакет. И для нас это тоже бесплатно, мы же плательщики налогов.
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