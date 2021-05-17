Надежда Лазаревич: мы просто уже должны привыкнуть к коронавирусу

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если нас считают тоталитарным государством, может, нам ввести закон и обязательно привить всех?

Петр Петровский, политолог:

Мы помним, когда начиналась пандемия, и все ругавшие до этого советскую медицину открыли для себя, что лучше ее методов борьбы с инфекциями нет. Кирилл Казаков:

Система Семашко показала, что она в принципе очень эффективна. Петр Петровский:

Частью системы Семашко являлся обязательный набор прививок. И мне кажется, что в обязательный набор прививок мы должны внести прививку от коронавируса, потому что его расширение – это, прежде всего, внутренняя общественная безопасность. Если у нас не будет коллективного иммунитета, тогда мы будем терять экономически большие суммы денег. Кирилл Казаков:

Надежда, на вас каким-то образом пандемия сказалась с точки зрения развития экспортной составляющей, еще чего-то?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

То, что мы не остановились как промышленное предприятие и в стране не остановились наши предприятия, конечно, для нас это сработало плюсом, потому что мы смогли реализовать тот продукт (не касающийся именно «Бобруйскагромаш», а в целом по промышленности), который стоял где-то на складе, необходимо было дополнительное маркетинговое исследование, чтобы его реализовать. В пандемию это прошло немножко легче, потому что многие крупные предприятия остановились, и в Европе остановились производители. Кирилл Казаков:

Президент оказался прав год назад, не остановив экономику страны. Надежда Лазаревич:

Однозначно оказался прав. Он позволил нам хорошо выжить в данной ситуации, позволил не остановиться, дать возможность людям жить дальше нормальной, полноценной жизнью. Мы просто уже должны привыкнуть к коронавирусу и понимать, что это одно из заболеваний, которое присутствует в мире. Мы должны спокойно лечиться, проходить необходимые процедуры, конечно же, прививаться, чтобы позволять дальше развиваться стране, предприятиям, даже в рамках отношения к своей семье. Безопасность должна быть. Мы должны как граждане обязательно привиться.