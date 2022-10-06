«Тема шарлатанства очень актуальна». Как выбрать мастера эзотерических практик?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как не наткнуться на шарлатанов, потому что зачастую многие просто выкачивают так из людей деньги? Как не наткнуться, найти настоящего мастера в этом деле?

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

У меня есть свои какие-то ключи уже, я училась у лучших. Какое-то определение – ты видишь, пустая эта информация или нет. Ольга Шерснева:

То есть это предчувствие какое-то? Татьяна Дунаева:

Это предчувствие. Уже есть такая наработанная практика: чем больше ты читаешь хороших книг, не каких-то пустых, бульварных. Сейчас зайдешь в любой магазин, открываешь книгу, а там не информация, там начитка информации, я называю. Сейчас, допустим, у меня есть новый курс – я своим ученикам дала книгу, которая была написана в 1523 году. Ольга Шерснева:

Ничего себе. Татьяна Дунаева:

Да, она достаточно сложная для понимания.