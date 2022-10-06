«Тема шарлатанства очень актуальна». Как выбрать мастера эзотерических практик?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как не наткнуться на шарлатанов, потому что зачастую многие просто выкачивают так из людей деньги? Как не наткнуться, найти настоящего мастера в этом деле?
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
У меня есть свои какие-то ключи уже, я училась у лучших. Какое-то определение – ты видишь, пустая эта информация или нет.
Ольга Шерснева:
То есть это предчувствие какое-то?
Татьяна Дунаева:
Это предчувствие. Уже есть такая наработанная практика: чем больше ты читаешь хороших книг, не каких-то пустых, бульварных. Сейчас зайдешь в любой магазин, открываешь книгу, а там не информация, там начитка информации, я называю. Сейчас, допустим, у меня есть новый курс – я своим ученикам дала книгу, которая была написана в 1523 году.
Ольга Шерснева:
Ничего себе.
Татьяна Дунаева:
Да, она достаточно сложная для понимания.
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
К вопросу о том, как не ошибиться в специалисте. Вообще, тема шарлатанства очень актуальна. Самая простая мудрость Козьмы Пруткова: зри в корень. К какому бы специалисту, куда бы ни приходил, ни обращался человек, этот специалист должен знать, где исток той традиции, того мастерства, дела, которым он занимается.
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