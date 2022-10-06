«Гадать или предсказывать на рунах». Какими способностями надо обладать и можно ли этому научиться?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Чтобы быть мастером эзотерических практик – гадать или предсказывать на рунах, нужно ли обладать какими-то сверхспособностями?
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Сверхспособности есть у всех, просто их нужно развивать. Это действительно долгий путь духовного развития, плюс знания, помноженные на знания.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Откуда брать эти знания?
Татьяна Дунаева:
Их преподают очень много. Например, та же астрология – вы посмотрите, сколько направлений. Есть авестийская астрология, восточная астрология, уже ответвления от астрологий, и они все имеют место быть.
Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик – подробнее здесь.