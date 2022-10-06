«Гадать или предсказывать на рунах». Какими способностями надо обладать и можно ли этому научиться?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Чтобы быть мастером эзотерических практик – гадать или предсказывать на рунах, нужно ли обладать какими-то сверхспособностями?