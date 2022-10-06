«Я был повёрнут на том, что будет». Белорус поделился опытом посещения астрологов и тарологов
Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Кто обращался к астрологам и какие впечатления?
Богумир Бортник, обращался к мастерам эзотерики:
Да, наверное, лет 10 назад, может быть, чуть больше, я был очень активным пользователем этой системы, тематики. Я ходил к астрологам, тарологам, мне было интересно. Я был повернут на том, что будет, было и вообще на предсказаниях. Обращался ко многим людям, сказать, что прямо все давали какую-то точную информацию, не могу. Был общий знаменатель, где угадывали. Это как сходить к доктору, когда ты не знаешь, что у тебя в организме. Тебе говорят: «Печень в таком состоянии, желудок – в таком, организм – в таком». Точно так же здесь – тебе разложили на характеристики какие-то твои сильные, слабые стороны, ты узнал. В плане прогноза у меня не сходился. Наверное, процентов 20 из того, что мне говорили, сбывалось, это касается астрологов и тарологов.
Богумир Бортник:
В какой-то момент я понял, что все-таки несмотря на то, что можно, допустим, что-то рассчитать – миром правят цифры, я согласен, есть какой-то непреложный закон Вселенной или пространства, в котором мы живем, есть еще такое понятие, как свобода выбора, импровизация. То есть человек может пойти или не пойти. Есть один, второй, третий варианты, а ты можешь выбрать четвертый. В моем понимании будущее многовариантно: если ты хочешь узнать какую-то свою характеристику, можешь пойти к астрологу, тарологу. Но прямо с точностью предсказать будущее – этого не может, наверное, никто. Потому что ты не знаешь, в какой момент будешь ждать. Тебе скажут, что у тебя будет то-то. Человек может стоять и ждать, что это будет, а для этого нужно сделать определенные действия. Ведь так? Он может этого не сделать, поэтому все очень относительно.
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