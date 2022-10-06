«Я был повёрнут на том, что будет». Белорус поделился опытом посещения астрологов и тарологов

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Кто обращался к астрологам и какие впечатления?

Богумир Бортник, обращался к мастерам эзотерики:

Да, наверное, лет 10 назад, может быть, чуть больше, я был очень активным пользователем этой системы, тематики. Я ходил к астрологам, тарологам, мне было интересно. Я был повернут на том, что будет, было и вообще на предсказаниях. Обращался ко многим людям, сказать, что прямо все давали какую-то точную информацию, не могу. Был общий знаменатель, где угадывали. Это как сходить к доктору, когда ты не знаешь, что у тебя в организме. Тебе говорят: «Печень в таком состоянии, желудок – в таком, организм – в таком». Точно так же здесь – тебе разложили на характеристики какие-то твои сильные, слабые стороны, ты узнал. В плане прогноза у меня не сходился. Наверное, процентов 20 из того, что мне говорили, сбывалось, это касается астрологов и тарологов.