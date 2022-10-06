«Обнадеживающая для нас информация». Глава КГБ Беларуси о ситуации по внешнему контуру наших границ
Новости Беларуси. Геополитическое напряжение уже выходит к уровню Карибского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Доме офицеров завершился разговор о политической, военной и экономической безопасности.
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По поручению Президента, руководители оборонного и силовых ведомств, глава Минэкономики и замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий встретились с лидерами мнений, депутатами и представителями СМИ. Говорили открыто о сложном, в частности председатель КГБ обозначил ситуацию по внешнему контуру наших границ. Причем иногда опираясь даже на цитаты своих западных коллег.
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Ситуация набирает очень ускоренный темп, мы выходим к периоду так называемого Карибского кризиса. По данным нашей разведки, на Западе самый обсуждаемый вопрос в настоящее время – будет ли применено ядерное оружие, при каких условиях и какие красные линии. Запад посчитал, это данные западных спецслужб закрытые, в том числе математические алгоритмы, в случае развития ситуации обмена ударами. Обнадеживающая для нас информация. Они пришли к выводу, что не останется никого. Поэтому есть чем рисковать.