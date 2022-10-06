«Обнадеживающая для нас информация». Глава КГБ Беларуси о ситуации по внешнему контуру наших границ

По поручению Президента, руководители оборонного и силовых ведомств, глава Минэкономики и замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий встретились с лидерами мнений, депутатами и представителями СМИ. Говорили открыто о сложном, в частности председатель КГБ обозначил ситуацию по внешнему контуру наших границ. Причем иногда опираясь даже на цитаты своих западных коллег.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Ситуация набирает очень ускоренный темп, мы выходим к периоду так называемого Карибского кризиса. По данным нашей разведки, на Западе самый обсуждаемый вопрос в настоящее время – будет ли применено ядерное оружие, при каких условиях и какие красные линии. Запад посчитал, это данные западных спецслужб закрытые, в том числе математические алгоритмы, в случае развития ситуации обмена ударами. Обнадеживающая для нас информация. Они пришли к выводу, что не останется никого. Поэтому есть чем рисковать.