«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси

Новости Беларуси. Геополитическое напряжение уже выходит к уровню Карибского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Доме офицеров завершился разговор о политической, военной и экономической безопасности.

Наши оппоненты работают по двум направлениям. Через попытку внутренней дестабилизации. От поддержки «выгоревших» лидеров протестов до использования квази-вооруженных формирований. Более отчетливо заметна и милитаризация соседних государств вдоль наших границ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

На неоднократные призывы к здравому смыслу со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. При этом достаточно вспомнить, сколько раз в последние годы Президент нашей страны в своих выступлениях, интервью и обращениях выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируются более 60 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов, оснащенных современным ударным вооружением. А также около 35 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии.

На острие внимания и экономическая безопасность. Беспокойства нет. По итогам 2021 года – для нас экономически успешного – сформирована неплохая финансовая подушка. За 2021-й профицит торгового сальдо составил 4 миллиарда долларов, что очень важно для открытой экспортоориентированной белорусской экономики. Прогнозируемый экспорт 2022 года должен составить 104 %. И это без учета нефтепродуктов и калия.