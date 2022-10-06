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«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси

06 октября 2022 19:58
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Новости Беларуси. Геополитическое напряжение уже выходит к уровню Карибского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Доме офицеров завершился разговор о политической, военной и экономической безопасности.

«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси-1

Наши оппоненты работают по двум направлениям. Через попытку внутренней дестабилизации. От поддержки «выгоревших» лидеров протестов до использования квази-вооруженных формирований. Более отчетливо заметна и милитаризация соседних государств вдоль наших границ.

«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
На неоднократные призывы к здравому смыслу со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. При этом достаточно вспомнить, сколько раз в последние годы Президент нашей страны в своих выступлениях, интервью и обращениях выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации. Войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируются более 60 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов, оснащенных современным ударным вооружением. А также около 35 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии.

«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси-7

На острие внимания и экономическая безопасность. Беспокойства нет. По итогам 2021 года – для нас экономически успешного – сформирована неплохая финансовая подушка. За 2021-й профицит торгового сальдо составил 4 миллиарда долларов, что очень важно для открытой экспортоориентированной белорусской экономики. Прогнозируемый экспорт 2022 года должен составить 104 %. И это без учета нефтепродуктов и калия.

«Осваивают театр вероятных будущих военных действий». Хренин о войсках США около Беларуси-10

Напомним, на прошедшем 4 октября совещании в Минобороны с генералитетом страны глава государства поручил организовать встречи для информирования населения о текущей военно-политической обстановке в Беларуси и у ее границ. Подобные диалоги будут проводиться и с трудовыми коллективами.

«Обнадеживающая для нас информация». Глава КГБ Беларуси о ситуации по внешнему контуру наших границ. Читайте здесь.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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