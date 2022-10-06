Не подписывать важных документов и не совершать крупных покупок. Так ли опасен ретроградный Меркурий?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Сегодня уже никого не смутишь полушутливыми ремарками про ретроградный Меркурий, но далеко не все знают, что же на самом деле это явление. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, когда наблюдателю с Земли кажется, что эта планета начинает двигаться в обратную сторону. Меркурий бывает ретроградным чаще других собратьев по Солнечной системе – примерно три раза в год. Каждый раз астрологи бьют тревогу, советуют не подписывать никаких важных документов, не совершать крупных покупок и еще много различных «не».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Правда ли это работает?
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Да. Мы с вами находимся в геоцентрическом формате, то есть наблюдаем за планетами не с позиции Солнца. С позиции Солнца все планеты бегут по кругу совершенно равномерно и в одну сторону, а относительно Земли они разворачиваются. РетроМеркурий очень хорош для людей, у которых он ретро в их натальной карте. Представьте себе, то есть люди именно в этот период времени могут подписать самые невероятные для себя какие-то контракты, проекты.
Ольга Шерснева:
Что не нужно делать в эти дни? Не подписывать договоры?
Анжелика Шестовец:
Нужно жить так, как жили всегда и на этом не зацикливаться, потому что, если брать это в расчет, просто жизнь наша замрет и зависнет на какие-то определенные большие промежутки времени. Меркурий просто очень быстро действительно бежит по зодиакальному кругу вместе с Венерой. Эти фазы бывают гораздо чаще, поэтому мы на них больше реагируем. Делать можно и нужно все. Для людей, у которых ретроградный Меркурий в их гороскопе, этот период времени может быть очень удачным.
Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик – подробнее здесь.