Не подписывать важных документов и не совершать крупных покупок. Так ли опасен ретроградный Меркурий?

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров: что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сегодня уже никого не смутишь полушутливыми ремарками про ретроградный Меркурий, но далеко не все знают, что же на самом деле это явление. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, когда наблюдателю с Земли кажется, что эта планета начинает двигаться в обратную сторону. Меркурий бывает ретроградным чаще других собратьев по Солнечной системе – примерно три раза в год. Каждый раз астрологи бьют тревогу, советуют не подписывать никаких важных документов, не совершать крупных покупок и еще много различных «не». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Правда ли это работает?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

Да. Мы с вами находимся в геоцентрическом формате, то есть наблюдаем за планетами не с позиции Солнца. С позиции Солнца все планеты бегут по кругу совершенно равномерно и в одну сторону, а относительно Земли они разворачиваются. РетроМеркурий очень хорош для людей, у которых он ретро в их натальной карте. Представьте себе, то есть люди именно в этот период времени могут подписать самые невероятные для себя какие-то контракты, проекты. Ольга Шерснева:

Что не нужно делать в эти дни? Не подписывать договоры?