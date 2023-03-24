Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?

Новости Беларуси. Выйти на новый уровень развития. Это поручение Президента агропромышленному комплексу прозвучало на недавнем заседании Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резервы, как и ресурсы, в стране есть. Недостаточно дисциплины. Особенно это важно сейчас, когда закладывается основа будущего урожая. В 2023 году аграрии должны обеспечить производство зерна в объеме почти 9 миллионов тонн. Цифры с шестью нулями – ориентир и для хозяйств, которые выращивают сахарную свеклу, рапс, картофель. Прошлый аграрный сезон продемонстрировал, что все это возможно. В то же время важно подтянуть и животноводство. Белорусское молоко и мясо готовы покупать за тысячи километров. Наши корреспонденты продолжат.

«Молоко у коровы на языке». Принцип работы, известный еще издревле, вполне эффективен и на современных молочно-товарных комплексах. К примеру, на этой ферме под Витебском более 1 200 коров. Половина – дойное стадо. За кормами специалисты следят пристально. У буренок – шведский стол.

Вадим Праневич, ведущий зоотехник сельхозпредприятия «Рудаково»:

Корма состоят из травянистых кормов, силос кукурузный, сенаж многолетних злаковых трав, для регулирования клетчатки добавляем измельченную солому, комбикорм, кормосмесь. Получаем на корову где-то 30 килограмм молока. Кормовая база – это основа основ. Сено и силос здесь заготавливают впрок. Все выращивают сами. Травы, кукурузу, зерно перерабатывают на комбикорм. В 2023 году посеют еще больше.

Анатолий Лисовский, начальник производственного участка «Полудетки» сельхозпредприятия «Рудаково»:

Учитывая то, что в этом году будет увеличение поголовья скота, мы посеяли трав на 200 гектаров больше к уровню прошлого года. Добавляем кукурузы еще 80 гектаров, увеличиваем площади. И будем увеличивать площади однолетних культур.

Крупную ставку на развитие животноводства делает Могилевская область. В Климовичском районе подходит к концу строительство самого крупного инвестпроекта в сфере АПК – свиноводческого репродуктора на более чем 3,5 тысячи голов. 50 зданий и сооружений – это основа новой технологии, где все – от работы водонапорной башни до процесса кормления животных – автоматизировано. За микроклимат в сараях отвечают десятки датчиков. Место выбрано не случайно: рождение нового предприятия поможет не только насытить сырьем мясокомбинаты области, но и запустит на полную мощность местный завод по производству комбикормов.

Игорь Дальков, начальник климовичского свиноводческого репродуктора:

У нас будет, кроме данного репродуктора, отдельная площадка откормочная. И мы сможем обеспечить мясокомбинаты нашей области поросятами. На данном репродукторе будут созданы новые рабочие места, которые тоже актуальны для нашего района.

Тема сельского хозяйства, вернее, активное использование возможностей, часто звучит на совещаниях с участием главы государства. АПК приносит экспортные миллиарды долларов. А в рачительном подходе – и резерв в рентабельности. Наша страна в клубе молочных держав мира. Постоянно возводятся новые животноводческие комплексы. Но до сих пор не решена проблема с ростом поголовья скота. Глава государства дает четкие поручения. Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!

На юге Беларуси уже стартовала весенняя посевная кампания. В Брестской области в процесс включились все районы. Здесь можно говорить о массовом севе. Первым в поля отправляют овес. Следом идет яровой ячмень. В полях – вся энергонасыщенная техника. По плану на весну в регионе отводят более 100 тысяч гектаров под ранние зерновые культуры. Темп работ диктует погода.

– Как почва, нормальная?

– Сделали закрытие влаги, два дня – оно высохло.

Кипит работа и в полях Гомельской области. Посевная кампания здесь стартовала в 18 районах. Перед аграриями стоит непростая задача – подстроить технологию под особенности почвы на каждом участке. Новый сезон полевых работ для Гомельской области прежде всего связан с проблемой переувлажненной почвы. От аномального зимнего паводка пострадало немало районов. В помощь хозяйствам специальная техника на высоком ходу. В сельхозпредприятии «РовковичиАгро» сейчас одновременно ведут все виды весенних полевых работ: вспашку, закрытие влаги, подкормку озимых и посевную.



В структуре посевных Чечерский район стремится к разнообразию. В 2023 году полторы тысячи гектаров займут многолетние травы, в основном люцерна. Больший уклон сделают и на кормовые культуры – начнут возделывать гречиху, сою и люпин.

Алексей Клименко, главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского района:

Сроки поставлены нам – закончить посев ранних яровых зерновых культур до 15 апреля. Мы в эти сроки по расчетам должны, обязаны посеять.