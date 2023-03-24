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Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?

24 марта 2023 18:02
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Новости Беларуси. Выйти на новый уровень развития. Это поручение Президента агропромышленному комплексу прозвучало на недавнем заседании Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резервы, как и ресурсы, в стране есть. Недостаточно дисциплины. Особенно это важно сейчас, когда закладывается основа будущего урожая.

В 2023 году аграрии должны обеспечить производство зерна в объеме почти 9 миллионов тонн. Цифры с шестью нулями – ориентир и для хозяйств, которые выращивают сахарную свеклу, рапс, картофель. Прошлый аграрный сезон продемонстрировал, что все это возможно. В то же время важно подтянуть и животноводство. Белорусское молоко и мясо готовы покупать за тысячи километров.

Наши корреспонденты продолжат.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-1

«Молоко у коровы на языке». Принцип работы, известный еще издревле, вполне эффективен и на современных молочно-товарных комплексах. К примеру, на этой ферме под Витебском более 1 200 коров. Половина – дойное стадо. За кормами специалисты следят пристально. У буренок – шведский стол.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-4

Вадим Праневич, ведущий зоотехник сельхозпредприятия «Рудаково»:
Корма состоят из травянистых кормов, силос кукурузный, сенаж многолетних злаковых трав, для регулирования клетчатки добавляем измельченную солому, комбикорм, кормосмесь. Получаем на корову где-то 30 килограмм молока.

Кормовая база – это основа основ. Сено и силос здесь заготавливают впрок. Все выращивают сами. Травы, кукурузу, зерно перерабатывают на комбикорм. В 2023 году посеют еще больше.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-7

Анатолий Лисовский, начальник производственного участка «Полудетки» сельхозпредприятия «Рудаково»:
Учитывая то, что в этом году будет увеличение поголовья скота, мы посеяли трав на 200 гектаров больше к уровню прошлого года. Добавляем кукурузы еще 80 гектаров, увеличиваем площади. И будем увеличивать площади однолетних культур.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-10

Крупную ставку на развитие животноводства делает Могилевская область. В Климовичском районе подходит к концу строительство самого крупного инвестпроекта в сфере АПК – свиноводческого репродуктора на более чем 3,5 тысячи голов. 50 зданий и сооружений – это основа новой технологии, где все – от работы водонапорной башни до процесса кормления животных – автоматизировано. За микроклимат в сараях отвечают десятки датчиков. Место выбрано не случайно: рождение нового предприятия поможет не только насытить сырьем мясокомбинаты области, но и запустит на полную мощность местный завод по производству комбикормов.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-13

Игорь Дальков, начальник климовичского свиноводческого репродуктора:
У нас будет, кроме данного репродуктора, отдельная площадка откормочная. И мы сможем обеспечить мясокомбинаты нашей области поросятами. На данном репродукторе будут созданы новые рабочие места, которые тоже актуальны для нашего района.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-16

Тема сельского хозяйства, вернее, активное использование возможностей, часто звучит на совещаниях с участием главы государства. АПК приносит экспортные миллиарды долларов. А в рачительном подходе – и резерв в рентабельности. Наша страна в клубе молочных держав мира. Постоянно возводятся новые животноводческие комплексы. Но до сих пор не решена проблема с ростом поголовья скота. Глава государства дает четкие поручения.

Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-19

На юге Беларуси уже стартовала весенняя посевная кампания. В Брестской области в процесс включились все районы. Здесь можно говорить о массовом севе. Первым в поля отправляют овес. Следом идет яровой ячмень. В полях – вся энергонасыщенная техника. По плану на весну в регионе отводят более 100 тысяч гектаров под ранние зерновые культуры. Темп работ диктует погода.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-22

Как почва, нормальная?
– Сделали закрытие влаги, два дня – оно высохло.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-25

Кипит работа и в полях Гомельской области. Посевная кампания здесь стартовала в 18 районах. Перед аграриями стоит непростая задача – подстроить технологию под особенности почвы на каждом участке. Новый сезон полевых работ для Гомельской области прежде всего связан с проблемой переувлажненной почвы. От аномального зимнего паводка пострадало немало районов. В помощь хозяйствам специальная техника на высоком ходу. В сельхозпредприятии «РовковичиАгро» сейчас одновременно ведут все виды весенних полевых работ: вспашку, закрытие влаги, подкормку озимых и посевную.

В структуре посевных Чечерский район стремится к разнообразию. В 2023 году полторы тысячи гектаров займут многолетние травы, в основном люцерна. Больший уклон сделают и на кормовые культуры – начнут возделывать гречиху, сою и люпин.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-28

Алексей Клименко, главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского района:
Сроки поставлены нам – закончить посев ранних яровых зерновых культур до 15 апреля. Мы в эти сроки по расчетам должны, обязаны посеять.

Резервы есть – недостаточно дисциплины. Что изменилось в АПК после поручения Лукашенко?-31

Увеличение поголовья, строительство современных животноводческих комплексов, посевная кампания. Время требует от аграриев максимальной собранности и понимания ответственности. Сегодня их труд – залог развития всего АПК. А в конечном счете продовольственная безопасность и благополучие каждого белоруса. Что посеем, вырастим, то потом и будем ставить на свой стол. Об этом важно помнить в эпоху постоянно меняющихся внешних вызовов: мирового кризиса продовольствия и санкционного давления.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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