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Там каждый сантиметр пропитан кровью наших людей. За что Лукашенко поблагодарил губернатора Ленинградской области?

02 июня 2022 16:34
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Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Двустороннее взаимодействие обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого региона Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ленинградская область – второй по величине рынок России. Взаимный товарооборот за 2021 год превысил цифру в 700 миллионов долларов, и стороны намерены увеличить его в 2022 году на треть. Расширять сотрудничество можем в разных направлениях.

Там каждый сантиметр пропитан кровью наших людей. За что Лукашенко поблагодарил губернатора Ленинградской области?-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Главный фундамент Союзного государства, как и любого другого, – экономика. Но есть то, что связывает гораздо дольше и даже крепче – общая память и общие страницы прошлого. Историю годами не стереть – аксиома. Но время, к сожалению, показывает: находятся и те, кто истину пытается исказить.

Там каждый сантиметр пропитан кровью наших людей. За что Лукашенко поблагодарил губернатора Ленинградской области?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотел бы особенно поблагодарить вас, Александр Юрьевич, за реализацию очень важного, знакового для нас дела – передачу земли с захоронений советских воинов, погибших на Невском пятачке. Там, как известно, каждый сантиметр пропитан кровью наших советских людей. Так мы вместе увековечиваем память о Великой Отечественной войне и подвиге наших солдат-победителей. Сейчас, как ни странно, это выходит на первый план. Это очень важно, потому что много желающих не просто исказить историю, но и некоторые наши подвиги предать забвению. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на подобные уловки.

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# Беларусь-Россия # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Фотофакт

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