Там каждый сантиметр пропитан кровью наших людей. За что Лукашенко поблагодарил губернатора Ленинградской области?

Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Двустороннее взаимодействие обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого региона Александром Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ленинградская область – второй по величине рынок России. Взаимный товарооборот за 2021 год превысил цифру в 700 миллионов долларов, и стороны намерены увеличить его в 2022 году на треть. Расширять сотрудничество можем в разных направлениях.