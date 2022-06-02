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«Большая честь встретиться с вами». Какую цитату Лукашенко вспомнил губернатор Ленинградской области?

02 июня 2022 10:51
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Новости Беларуси. Уход с общего рынка Союзного государства западных конкурентов открывает новые возможности. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июня на встрече с губернатором Ленинградской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила. Читайте здесь.  

«Большая честь встретиться с вами». Какую цитату Лукашенко вспомнил губернатор Ленинградской области?-1

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:  
Уважаемый Александр Григорьевич, для меня и для всей нашей делегации большая честь встретиться с вами. И я хочу сказать, что мы последовательно выполняем те поручения, которые вы нам даете уже на протяжении 10 лет. Работа нашей совместной комиссии Беларусь-Ленинградская область по развитию экономических, социальных, культурных связей. Я хочу вас процитировать как классика. Разрешите мне это сделать. Вы точно отметили одну вещь, которая мне очень запала. На заседании Высшего евразийского экономического совета 27 мая вы сказали: «Мы не просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, это нужно всем. И иного не дано. Если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз». И, на самом деле, думая о благе своих народов, мы должны это сделать.  

«Большая честь встретиться с вами». Какую цитату Лукашенко вспомнил губернатор Ленинградской области?-4

По мнению Александра Лукашенко, сотрудничество Беларуси и Ленинградской области могут служить примером партнерства. Товарооборот уже превысил 700 миллионов долларов. В 2022 году стороны рассчитывают эту цифру увеличить на треть. Ставку делают на реализацию новых проектов. К примеру, развитие совместного предприятия «АМКОДОР».  

Шуневич и Заяц – с докладом у Президента. Затронули тему борьбы с африканской чумой свиней. Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Фотофакт

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