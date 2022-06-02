Лукашенко – губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила

Наши организации были подрядчиками при строительстве в области модульных станций водоочистки и водоподготовки. Сейчас в планах – возведение школы в Ломоносовском районе. Хорошие перспективы есть в агропромышленном секторе. Притом Беларусь и Ленинградская область в этой сфере отчасти конкуренты, но почему бы не дополнить друг друга?

По мнению белорусского лидера, резервы для роста товарооборота есть. Направлений для взаимовыгодного сотрудничества достаточно. Наши специалисты готовы заняться возведением социальных и промышленных объектов в этом российском регионе. Тем более что в строительной сфере у Беларуси хорошие рекомендации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень широкий у нас фронт работ в агропромышленном секторе. И хоть мы издревле, с советских времен, конкуренты, так сказать, потому что уровень развития Ленинградской области весьма высокий. Я помню, еще работая в сельском хозяйстве, мы всегда с благоговением представляли, насколько развито у вас племенное дело. Мы в этом плане готовы с вами сотрудничать. И если есть хоть малейшая возможность нам у вас закупать племенной скот, опыт ваш перенимать, мы с удовольствием будем придерживаться этой линии. В свою очередь, мы готовы сотрудничать и по селекции сельскохозяйственных культур. Можем предложить, вы знаете наши возможности. Как у вас в племенном деле животных, так и по селекции сельхозкультур мы имеем очень высокий уровень.

Еще один такой очень проект интересный, на мой взгляд, – расширение производства малька ценных пород рыб. Как у нас говорят, это золотая жила, которую надо разрабатывать совместно. В Могилеве у нас хорошая производственная база, под потребности Ленинградской области можем кратно увеличить объемы выращивания. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которые вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического роста региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях.