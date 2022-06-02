Лукашенко – губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила

Новости Беларуси. Уход с общего рынка Союзного государства западных конкурентов открывает новые возможности. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 июня на встрече с губернатором Ленинградской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению белорусского лидера, резервы для роста товарооборота есть. Направлений для взаимовыгодного сотрудничества достаточно. Наши специалисты готовы заняться возведением социальных и промышленных объектов в этом российском регионе. Тем более что в строительной сфере у Беларуси хорошие рекомендации.
Наши организации были подрядчиками при строительстве в области модульных станций водоочистки и водоподготовки. Сейчас в планах – возведение школы в Ломоносовском районе. Хорошие перспективы есть в агропромышленном секторе. Притом Беларусь и Ленинградская область в этой сфере отчасти конкуренты, но почему бы не дополнить друг друга?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень широкий у нас фронт работ в агропромышленном секторе. И хоть мы издревле, с советских времен, конкуренты, так сказать, потому что уровень развития Ленинградской области весьма высокий. Я помню, еще работая в сельском хозяйстве, мы всегда с благоговением представляли, насколько развито у вас племенное дело. Мы в этом плане готовы с вами сотрудничать. И если есть хоть малейшая возможность нам у вас закупать племенной скот, опыт ваш перенимать, мы с удовольствием будем придерживаться этой линии. В свою очередь, мы готовы сотрудничать и по селекции сельскохозяйственных культур. Можем предложить, вы знаете наши возможности. Как у вас в племенном деле животных, так и по селекции сельхозкультур мы имеем очень высокий уровень.
Еще один такой очень проект интересный, на мой взгляд, – расширение производства малька ценных пород рыб. Как у нас говорят, это золотая жила, которую надо разрабатывать совместно. В Могилеве у нас хорошая производственная база, под потребности Ленинградской области можем кратно увеличить объемы выращивания. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которые вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического роста региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях.
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