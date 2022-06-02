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Муковозчик: «Уровень русофобии в нынешней Польше таков, что она будет поддерживать хоть чёрта, если он против Москвы»

02 июня 2022 16:05
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На тему неустойчивой геополитической обстановки и ситуации в Украине рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В журнале Forbes напечатали таблицу «Сім найбільших друзів України» – подробности здесь.

Муковозчик: «Уровень русофобии в нынешней Польше таков, что она будет поддерживать хоть чёрта, если он против Москвы»-1

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Адольф Гитлер # Наполеон Бонапарт # Степан Бандера # Роман Шухевич # Христя Фриланд # Владимир Зеленский # Фотофакт

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