Муковозчик: «Уровень русофобии в нынешней Польше таков, что она будет поддерживать хоть чёрта, если он против Москвы»

На тему неустойчивой геополитической обстановки и ситуации в Украине рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В журнале Forbes напечатали таблицу «Сім найбільших друзів України» – подробности здесь.
На тему неустойчивой геополитической обстановки и ситуации в Украине рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В журнале Forbes напечатали таблицу «Сім найбільших друзів України» – подробности здесь.
Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.